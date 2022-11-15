ليفربول يعلن خوضه وديتين في دبي خلال كأس العالم

الثلاثاء، 15 نوفمبر 2022 - 11:50

كتب : FilGoal

لاعبو ليفربول يحتفلون بالهدف أمام بورنموث

أعلن ليفربول خوض مباراتين وديتين في معسكر الفريق بدبي خلال فترة كأس العالم.

وسيخوض ليفربول معسكرا تدريبيا في دبي خلال فترة كأس العالم 2022.

وأشار ليفربول إلى أنه سيخوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف ضد ميلان وليون على ملعب آل مكتوم في دبي.

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ويلعب ليفربول ضد ليون يوم 11 ديسمبر، بينما سيواجه ميلان يوم 16 ديسمبر.

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي يوم 22 ديسبمر في أول مباراة عقب نهاية كأس العالم في دور الـ 16 من كأس الرابطة الإنجليزية.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 22 نقطة وبفارق 7 نقاط عن توتنام صاحب المركز الرابع.

ليفربول ميلان ليون دبي
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