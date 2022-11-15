تغيير موعد ودية السعودية أمام كرواتيا

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تغيير موعد مباراة السعودية أمام كرواتيا الودية بالاتفاق بين الفريقين.

وكان من المقرر أن تلعب السعودية أمام كرواتيا في الثانية عشر ظهر غدا الأربعاء في مدينة أبو ظبي.

وتم تغيير موعد المباراة الودية لتقام في تمام الثالثة عصرا من نفس اليوم من أجل اللعب في أجواء أقل حرارة.

وتعتبر تلك المباراة آخر وديات كل من السعودية وكرواتيا قبل المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر.

وكشف الاتحاد السعودي أن تغيير موعد المباراة جاء بالاتفاق بين الجهاز الفني للمنتخبين.

وتلعب السعودية ضمن المجموعة الثالثة رفقة منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

ويفتتح منتخب السعودية مبارياته في كاس العالم 2022 بمواجهة الأرجنتين يوم 22 نوفمبر الجاري.

ويتواجد منتخب كرواتيا في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات بلجيكا والمغرب وكندا.

ويفتتح منتخب كرواتيا مبارياته أمام المغرب يوم 23 من شهر نوفمبر الجاري.