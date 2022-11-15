بابافاسيليو: فترة التوقف إيجابية لـ غزل المحلة.. وهذا هدفي مع الفريق

شدد بودميوس بابافاسيليو مدرب غزل المحلة على أن هدفه مع فريقه هذا الموسم هو تقديم أداء جيد وممتع وخوض كل مباراة للفوز.

وقال بابافاسيليو عبر قناة الحياة: "بالفعل شيء مرضي جدا بالنسبة لي ولفريقي والناس رأت من المباريات الثلاث الأولى كيف نريد أن نلعب".

وتابع "من اليوم الأول حللت للاعبين فلسفتي والطريقة الي أعمل بها وألعب بها في المباريات وبعد ذلك قمنا بعمل شاق جدا حتى يتمكن اللاعبين من تغيير طريقة لعبهم إلى الطريقة التي ملعب بها الآن والحقيقة أنهم أحبوا تل الطريقة وهذا شيء شديد الأهمية لأنهم يؤمنون بما يفعلونه وهو ما يجعل الأمور أسهل".

وواصل "نرى أن فترة التوقف شيء جيد وإيجابي لأنني توليت تدريب الفريق قبل 4 أسابيع فقط من بداية الدوري وهذا ليس وقتا كافيا والـ 23 يوما سيجعلوننا نطور من النواقص التي نعاني منها وسنعمل بشكل كبير على المستوى الفني والبدني".

وأضاف "يوجد فرق جيدة ولاعبين جيدين جدا في الدوري والعامين الماضيين ظهرت فرق مثل البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا وفيوتشر وهذه الفرق الثلاثة أظهروا مستويات عظيمة على مستوى اللعب الجماعي والأداء وهناك فرق تقليدية أيضا كل ذلك جعل المنافسة قوية جدا وهذا دوري يشمل تحديات كبيرة جدا والأهم أن نعرف مستويات الفرق وأن نكون مستعدين في كل مباراة".

وشدد "هدفي هو ما قلته للاعبين منذ اليوم الأول أن نكون منظمين ولنا هوية وندخل مباراة من أجل تحقيق الفوز ولا أريد أن أضع هدفا محددا مثل تحديد مركز لأن الوقت لا يزال مبكرا جدا على ذلك ولكن أهدف للعب كرة قدم جيدة جدا وتحقيق نتائج جيدة ونحاول تنفيذ ذلك حاليا وأتوقع من فريقي أن يكون أفضل في المباراة".

وأردف "الوقت مبكر جدا على توقع الفائز بالدوري، العامين الماضيين الزمالك كان أفضل ولكن في كأس السوبر الأهلي كان منظما وواثقا أكتر وبيراميدز يؤدي بشكل طيب واللقب سيتمحور حول هؤلاء الأندية الثلاثة ولكن هناك العديد من الفرق لديهم فريق جيد والأمر سيكون شديد التنافسية ومع نهاية الدور الأول ستبدأ الأمور في الظهور".

وعن أفضل لاعب لفت نظره في الدوري قال: "أليو ديانج لاعب الأهلي هو أفضل لاعب أجنبي في الدوري المصري وأحمد سيد زيزو هو واحد من اللاعبين الذين يحسمون المباريات ويؤثرون في النتيجة وليس فقط لاعب جيد".

وأتم "أود أن أشكر جماهير غزل المحلة على الدعم الكبير، أشعر معهم بالارتياح الكبير ومع اللاعبين والمحيطين بالنادي وكل يوم يظهرون لي المحبة والدعم للفريق خاصة في المباراة الأخيرة التي لعبنها في على أرضنا ضد الإسماعيلي وأعدهم بالاستمرار في العمل الجاد".

يحتل غزل المحلة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط محققا فوزين وتعادل من أول ثلاث جولات.