إبراهيم نور الدين حكما لودية الأرجنتين ضد الإمارات

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن تعين طاقم تحكيم مصري لمواجهة الأرجنتين أمام الإمارات الودية.

ويلعب منتخب الأرجنتين وديا أمام الإمارات في الخامسة والنصف مساء غدا الأربعاء على استاد محمد بن زايد في آخر استعدادات التانجو لمنافسات كأس العالم قطر 2022.

وجاء طاقم تحكيم المباراة كالآتي:

حكم ساحة: إبراهيم نور الدين

حكم مساعد أول: أحمد حسام الدين

حكم مساعد ثان: سامي محمد أبو زيد

حكم رابع: محمود البنا

حكم فيديو: ماجد الشمراني

حكم فيديو مساعد: محمد الحربي

طاقم تحكيم دولي من جمهورية مصر العربية بقيادة إبراهيم نور الدين يُدير مباراة منتخبنا الوطني الدولية الودية مع الأرجنتين ..#منتخب_الإمارات pic.twitter.com/2xum1D5jUH — UAE NT منتخب الإمارات (@UAEFNT) November 15, 2022

ويقع منتخب الأرجنتين في المجموعة الثالثة من كأس العالم بجوار منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا.

ويفتتح منتخب الأرجنتين مبارياته في كأس العالم يوم 22 نوفمبر الجاري بمواجهة السعودية.

بينما ثاني مواجهات الأرجنتين ستكون ضد المكسيك يوم 26 من الشهر نفسه ويختتم التانجو مباريات دور المجموعات بمواجهة بولندا يوم 30 نوفمبر.