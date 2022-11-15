قائمة الإكوادور - آخر المعلنين.. غياب صاحب الأزمة وسيطرة برايتون ورفاق بيل

الثلاثاء، 15 نوفمبر 2022 - 02:17

كتب : FilGoal

الإكوادور - اليابان

أعلن جوستافو ألفارو مدرب الإكوادور عن قائمة المنتخب لخوض منافسات كأس العالم قطر 2022.

وهذه آخر قائمة نهائية يتم الإعلان عنها رسميا، ليكتمل عقد قوائم منتخبات كأس العالم.

تعرف على جميع قوائم المونديال من هنا

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أكثر الأندية ظهورا كان برايتون الإنجليزي بالثلاثي بيرفيس إستوبينيان ومويسيس كايسيدو وجيريمي سامريينتو، ولوس أنجلس إف سي الأمريكي الذي يلعب له جاريث بيل نجم ويلز، بالثلاثي دييجو بالاسيوس وخوسيه سيفوينتيس وجيجسون مينديز.

واقتصر التمثيل المحلي على 4 لاعبين فقط، هم ثلاثي حراسة المرمى، مويسيس راميريز وأليكساندر دمينجيز وإيرنان جالينديز، والمهاجم كيفن رودريجيز.

ويغيب عن القائمة بيرون كاستيلو، اللاعب الذي أثار أزمة المطالبة باستبعاد الإكوادور من كأس العالم بتهمة التزوير في أوراقه، والذي أصيب في المباراة الودية الأخيرة أمام العراق.

وجاءت قائمة الإكوادور كالتالي:

حراسة المرمى:

مويسيس راميريز (إنديبينديينتي ديل فالي)

أليكساندر دومينجيز (ليجا دي كويتو)

إيرنان جالينديز (أوكاس)

خط الدفاع:

بييرو إينكابييه (باير ليفركوزن الألماني)

روبرت أربوليدا (ساو باولو البرازيلي)

بيرفيس إستوبينيان (برايتون الإنجليزي)

أنخيلو بريسيادو (جينك البلجيكي)

جاكسون بوروزو (تروا الفرنسي)

خافيير أرياجا (سياتل ساوندرز الأمريكي)

دييجو بالاسيوس (لوس أنجلس إف سي الأمريكي)

فيليكس توريس (سانتوس لاجونا المكسيكي)

ويليام باتشو (رويال أنتويرب البلجيكي)

خط الوسط:

كارلوس جريزو (أوجسبورج الألماني)

خوسي سيفوينتيس (لوس أنجلس إف سي الأمريكي)

ألان فرانكو (أتلتيكو تاليريس الأرجنتيني)

مويسيس كايسيدو (برايتون الإنجليزي)

أنخيل مينا (ليون المكسيكي)

جيريمي سارميينتو (برايتون الإنجليزي)

جيجسون مينديز (لوس أنجلس إف سي الأمريكي)

أيرتون بريسيادو (سانتوس لاجونا المكسيكي)

جونزالو بلاتا (ريال بلد الوليد)

روماريو إيبارا (باتشوكا المكسيكي)

خط الهجوم:

ديوركايف رياسكو (نيويل أولد بويز الأرجنتيني)

كيفن رودريجيز (إيمبابورا)

مايكل إسترادا (كروز أزول المكسيكي)

إينير فالنسيا (فنربخشة التركي)

ويلعب منتخب الإكوادور في المجموعة الأولى رفقة قطر البلد المضيف والسنغال وهولندا.

ويبدأ أولى مواجهاته بخوض مباراة الافتتاح ضد قطر يوم الأحد 20 نوفمبر.

ثم يلعب ضد هولندا يوم الجمعة 25 نوفمبر.

وأخيرا يلاقي السنغال يوم الثلاثاء 29 نوفمبر.

منتخب الإكوادور قائمة الإكوادور كأس العالم كأس العالم 2022
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