أيمن الجمل يكشف موعد تسلمه منصب مدير الكرة بالإسماعيلي.. ومدة التعاقد

كشف أيمن الجمل مدير الكرة بالإسماعيلي موعد تسلمه منصبه الجديد بعد الرحيل عن تدريب فريق كفر الشيخ.

وقاد الجمل أمس الاثنين كفر الشيخ إلى فوز بهدف دون رد في مباراة أخيرة أمام نبروة في دوري الدرجة الثانية.

وقال الجمل في تصريحات لـ أون تايم سبورتس: "سأتسلم منصبي في الإسماعيلي بشكل عملي غدا. أنا متواجد منذ يومين لكنني غادرت من أجل قيادة كفر الشيخ في مباراة أخيرة أمام نبروة".

وأضاف "بالطبع لن أترك التدريب، سبق وأن شغلت كلا المنصبين معا موسم 2011-2012 كنت مدربا والقائم أيضا بأعمال مدير الكرة".

وتابع "الإسماعيلي بيتي وعندما طلبني لبيت النداء على الفوز، أرتبط بعقد مدته سنة لكنني أعلم شيئا جيدا أنني هنا من أجل مساعدة النادي والجماهير ومن الوارد أن لا يكون لك دورا في وقت من الأوقات ويتم توجيه الشكر".

ويأتي الجمل في منصب مدير الكرة خلفا لـ حسني عبد ربه بعد رحيله عن النادي نهاية أكتوبر الماضي.

وقاد الجمل كفر الشيخ الموسم الحالي في 5 مباريات، فاز في اثنين وخسر مثلهما وتعادل في واحد.

ويحتل كفر الشيخ المركز التاسع في ترتيب مجموعة بحري برصيد 7 نقاط بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني دكرنس.