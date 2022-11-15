جنش: أزمتي مع رفعت انتهت في الملعب.. وأتمنى فوز ميسي بكأس العالم

شدد محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى فيوتشر على أن فريقه يسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات في ثاني مواسمه بالدوري المصري.

محمود جنش النادي : فيوتشر فيوتشر

وقال جنش عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "هدف فيوتشر في الموسم الأول كان المشاركة في الكونفدرالية وتحقق لأن الفريق به منظومة وكل اللاعبين ظهروا بمستوى جيد".

وأضاف "كل اللاعبين في الفريق أصدقاء قبل فيوتشر، وهذا الأمر جعل مهمة الفريق أسهل والأهم أنهم دخلوا في المنظومة سريعا".

وأكمل "السر في التصدي لركلات الجزاء؟ "أنا بسمي وبتوكل على الله وزي ما تيجي عشان قلبي طيب".

وأفصح "المشاجرة مع أحمد رفعت كانت عصبية في الملعب وتحدثنا بعدها في الغرفة بحضور عبد الظاهر السقا وانتهى الأمر".

وأكد "أنا لاعب كبير ولا يجب أن أظهر بهذا الشكل وتأسفت للجميع لأنني قدوة لباقي اللاعبين".

وتابع "أهداف الفريق ازدادت بعد الصفقات الجديدة، حصلنا على كأس الرابطة، ولماذا لا نفكر في الفوز بكأس مصر واحتلال المركز الثاني في الدوري والوصول لنهائي الكونفدرالية".

واستمر في تصريحاته "إذا احتفلنا بما حققناه فقط لن نحقق المزيد من الإنجازات".

وأتم "كنت أتمنى تشجيع مصر في كأس العالم، أنا أحب البرازيل ولكني سوف أشجع الأرجنتين لأن البطولة هي الأخيرة لميسي".