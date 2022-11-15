كرة يد - من أجل حلم المونديال.. السنغال منافس منتخب سيدات مصر في بطولة إفريقيا

يواجه منتخب مصر لسيدات كرة اليد فريق السنغال مستضيف بطولة إفريقيا في ربع النهائي.

ويلعب منتخب مصر أمام السنغال مساء الأربعاء في منافسات ربع النهائي.

ويصعد المتأهل إلى منافسات بطولة العالم المقرر إقامتها في نوفمبر 2023 في دول الدنمارك والسويد والنرويج.

إذ تتأهل الفرق الصاعدة إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا مباشرة إلى بطولة العالم.

وكان منتخب مصر قد حسم تأهله إلى ربع النهائي بعد ختام دور المجموعات في المركز الثاني برصيد 6 نقاط من ثلاثة انتصارات وخسارة.

أما منتخب السنغال فخسر في ختام دور المجموعات أمام الكاميرون بنتيجة 28-27 ليصعد كثان المجموعة الثالثة.

وتقام منافسات ربع النهائي يوم الأربعاء كالآتي:

أنجولا × تونس

كوت ديفوار × الكونغو

مصر × السنغال

الكاميرون × الكونغو الديمقراطية

ويشارك منتخب مصر في بطولة إفريقيا للمرة الأولى منذ عشر سنوات.

وكانت المشاركة الأخيرة في نسخة 2012.

ولم ينجح منتخب مصر في التأهل إلى ربع النهائي من قبل منذ أصبحت المشاركة بأكثر من 8 منتخبات.