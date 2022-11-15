المنتخب الأولمبي يخوض تدريبه الأول في المغرب

أدى المنتخب الأولمبي تدريبه الأول في المغرب بعدما وصل صباح اليوم استعدادا لخوض الودتين.

ويلعب منتخب مصر المباراتين أمام المغرب وديا يومي الخميس والأحد المقبلين.

ولاقي المنتخب الأوليمبي حفاوة من سفارة مصر فى المغرب الذي حرص وفدا من جانبهم على التواجد مع البعثة التى يرأسها الكابتن محمد بركات.

وتأتي المباراتين ضمن استعدادات المنتخب الأولمبي لمواجهة زامبيا في الجولة الثالثة للتصفيات الإفريقية والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتضم قائمة اللاعبين 22 لاعبا فى المغرب هم كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء - علي الجابري.

الدفاع: محمد مغربي - محمد طارق - حسام عبد المجيد - أحمد عيد - محمد أشرف - محمد سمير.

الوسط: العربي بدر - محمد حسام بيسو - مصطفى سعد ميسي - أحمد نبيل كوكا - محمود صابر - محمود جهاد - علي زعزع - عبد الغني محمد - عماد ميهوب - زياد كمال - محمد شحاتة.

الهجوم: عبد الرحمن عاطف - حسام أشرف - أسامة فيصل.

ومن المقرر أن تقام مواجهتا المنتخب الأولمبي أمام زامبيا في شهر مارس المقبل.

بينما تنطلق أمم إفريقيا في شهر يونيو بالمغرب ويتأهل منها الثلاثة منتخبات الأولى إلى الأولمبياد مباشرة بينما يلعب الرابع ملحق مع نظيره من آسيا.