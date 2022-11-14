مدرب صربيا: ميتروفيتش سيخوص كأس العالم بقدم واحدة

الإثنين، 14 نوفمبر 2022 - 23:45

كتب : FilGoal

أليكساندر ميتروفيتش - فولام وليفربول

يأمل دراجان ستويكوفيتش المدير الفني لـ صربيا إتمام جاهزية مهاجم المنتخب ألكساندر ميتروفيتش خلال كأس العالم 2022.

ميتروفيتش يسابق الزمن من أجل اللحاق بمنافسات كأس العالم منذ الإصابه التي باغتته رفقة المنتخب سبتمبر الماضي ورغم ذلك تواجد في القائمة المستدعاة للمونديال.

وقال ستويكوفيتش في المؤتمر الصحفي مازحا: "ميتروفيتش سيذهب لـ كأس العالم بقدم واحدة، فلما لا؟ سيكون فريدا من نوعه لاعب بساق واحد. لم يفعلها أحدا من قبل".

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وأضاف "لايزال لدينا الوقت لتغيير بعض الأشياء، لكنني أشك بشدة أنه سيكون هناك شيئا يستدعي ذلك".

ويعيش ميتروفيتش لحظات جيدة في مسيرته بخصوص الفاعلية التهدفين، إذ سجل 9 أهداف في 12 مباراة خاضها بالدوري الإنجليزي رفقة فولام.

ويلعب منتخب صربيا ضمن المجموعة السابعة رفقة منتخبات البرازيل والكاميرون وسويسرا.

وتنطلق منافسات كأس العالم من 20 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل.

ويستهل المنتخب الصربي مشواره في 24 نوفمبر الجاري أمام البرازيل.

ألكساندر ميتروفيتش فولام كأس العالم صربيا
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