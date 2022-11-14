وكيله: إصابة الونش بقطع في الرباط الصليبي غير صحيحة.. وموقف صلاح والنني

الإثنين، 14 نوفمبر 2022 - 23:42

كتب : FilGoal

محمد صلاح والونش

نفى أحمد يحيى وكيل أعمال محمود حمدي "الونش" ما يشاع عن إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي.

وخضع الونش مدافع الزمالك ومنتخب مصر لجراحة ناجحة في إنجلترا في أوتار العضلة الخلفية.

وقال أحمد يحيى عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الأمور تسير بشكل جيد، ولا أعلم من أين يأتي الناس بأن إصابة الونش قطع في الرباط الصليبي، الأمر أبسط من ذلك بكثير".

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وكشف وكيله "إصابة الونش لن تبعده حتى نهاية الموسم كما يتردد، سيعود في أقرب وقت وفقا لاستجابة عضلاته للعلاج ولكن الأمر لن يصل إلى ستة أشهر".

وأضاف "الطبيب أبلغ الونش أن بعد شهرين سيتم تقييم حالته وموعد عودته، والأمر قد يستغرق أقل من أربعة أشهر".

وأوضح أحمد يحيى "التأهيل لن يكون في لندن، ولكن هناك تنسيق بين الأطباء سواء كان الأمر في قطر أو مكان آخر".

وعن زيارة محمد صلاح قال: "صلاح كان على تواصل دائم بالونش منذ قدومه وفاجئه بزيارته رغم المسافة الطويلة من ليفربول إلى لندن".

وتابع "محمد النني أيضا ساعدنا كثيرا في أمر الطبيب وهو كان يعلم ذلك الطبيب جيدا وساعد الونش في الحصول على التأشيرة".

وبسؤاله عن موقف إمام عاشور من التجديد كشف "الوقت الحالي لا يوجد سوق انتقالات وبالتالي لا نتحدث في عروض مع إدارة الزمالك".

واختتم أحمد يحيى تصريحاته "لا توجد أي مشكلة مع نادي الزمالك وإمام عاشور عقده لم ينته ولا يزال ساريا".

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