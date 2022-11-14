NBA - كيري أفضل لاعب في القسم الغربي للأسبوع الرابع
الإثنين، 14 نوفمبر 2022 - 22:53
كتب : FilGoal
حصل ستيفن كيري نجم جولدن ستيت واريورز على جائزة أفضل لاعب في القسم الغربي لدوري الرابطة الأمريكية المحترفة لكرة السلة في الأسبوع الرابع للدوري.
وفاز كيري بالجائزة عن القسم الغربي، وفي الناحية الأخرى فاز بها جويل إمبيد نجم فريق فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز عن القسم الشرقي.
وتألق كيري خلال الأسبوع الماضي وسجل النقاط بمعدل 38 نقطة في المباراة، و6 متابعات و7 تمريرات حاسمة.
بينما أنهى إمبيد الأسبوع بمعدل 40 نقطة لكل مباراة، و11 متابعة و5.3 تمريرات حاسمة.
وفي المباراة الماضية سجل جويل إمبيد 59 نقطة وقاد فريقه للفوز على يوتا جاز.
وقاد ستيف كيري جولدن ستيت واريورز للفوز بلقب الدوري الأمريكي لكرة السلة في الموسم الماضي.
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