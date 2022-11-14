كرة طائرة - الأهلي والزمالك يواصلان انتصاراتهما في ثاني مباريات دوري السيدات

الإثنين، 14 نوفمبر 2022 - 22:39

كتب : محمد سمير

كرة الطائرة

واصل فريقا الأهلي والزمالك انتصاراتها في ثاني مباريات دوري سيدات الكرة الطائرة.

وحقق الأهلي انتصاره خارج ملعبه على الاتحاد السكندري بثلاثة أشواط دون مقابل (25-9، 25-10، 25-18).

أما سيدات الزمالك فنجحن في تحقيق الفوز على الزهور بثلاثة أشواط دون مقابل أيضا (25-21، 25-12، 28-26).

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وتغلب الأهلي في الجولة الأولى على الزهور بثلاثة أشواط دون مقابل، وبنفس النتيجة نجح الزمالك في تحقيق الفوز على وادي دجلة.

وتم تأجيل الجولة الثانية والتي كان مقررا لها يوم الجمعة الماضية على أن تقام في شهر ديسمبر.

وكان قد تم تقسيم أندية السيدات على مجموعتين تضم كل واحدة منهما ثمانية فرق.

ويتأهل أول أربعة فرق إلى منافسات ربع نهائي مسابقة الدوري.

وكان الزمالك قد دعم صفوفه بضم أربع لاعبات من الأهلي وهن مريم متولي وفريدة العسقلاني ومايا ممدوح ودانا شوقي.

كما تنضم مريم مصطفى لاعبة الأهلي إلى الزمالك بعد أربعة أشهر فترة عقوبة التوقيع مع الناديين.

أما الأهلي فدعم صفوفه بالثنائي علياء هاني من الشمس ومريم ثروت من الزمالك.

ويأتي ذلك بجانب دعاء محمد لاعبة الزمالك المنضمة إلى الأهلي عقب أربعة أشهر من الآن فترة العقوبة للتوقيع مع الأهلي دون علم ناديها الزمالك.

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