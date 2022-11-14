سونج يخطيء في نطق أسماء لاعبي الكاميرون المستدعون لـ كأس العالم

الإثنين، 14 نوفمبر 2022 - 22:27

كتب : FilGoal

الكاميرون

أخطأ روجيبر سونج المدير الفني لـ الكاميرون في نطق أسماء لاعبي المنتخب أثناء إعلان القائمة المستدعاة لـ كأس العالم 2022.

وخلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن 26 لاعبا، تعثر سونج بشكل واضح في نطق اسم مما دعى الصحفيين للتدخل والتصحيح.

وأحيطت مزاعم حول سونج تشكك أنها ليست اختياراته فيما رأي البعض أن ما عاشه قد يحدث مع أي مدرب في العالم.

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تعرف على قائمة منتخب الكاميرون

سونج (46 عاما) تسلم قيادة المنتخب الوطني خلفا للبرتغالي أنطونيو كونسيساو عقب توديع أمم إفريقيا 2022 في نصف النهائي أمام مصر.

وجاء تعيين سونج من جانب صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني بناء على تعليمات من بول بيا رئيس البلاد.

وتمكن سونج من قيادة الكاميرون لـ كأس العالم بعد الفوز أمام الجزائز في التصفيات.

وسبق وأن قاد سونج تدريب المنتخب عام 2018 كمدير فني مؤقت ولم يستمر سوى شهرا واحدا.

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ويلعب منتخب الكاميرون في المجموعة السابعة رفقة كل من البرازيل وصربيا وسويسرا.

وسيكون ذلك الظهور الثامن في تاريخ الأسود في المونديال بعد نسخ 1982 و1990 و1994 و1998 و2002 و2010 و2014.

ويعد أبرز إنجاز للكاميرون هو الوصول لربع نهائي نسخة 1990.

كأس العالم الكاميرون
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