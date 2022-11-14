أروابارينا يحذر لاعبي الإمارات: لا تلمسوا ميسي حتى أعود إلى الأرجنتين

حذر الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لمنتخب الإمارات لاعبيه من لمس ليونيل ميسي في المباراة الودية.

ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان الأرجنتين

ويلعب منتخب الأرجنتين وديا أمام الإمارات مساء الأربعاء في آخر استعداداته قبل منافسات كأس العالم في قطر.

وقال أروابارينا عبر موقع لا ناسيون: "نعرف من هو ميسي وما يمثله للعالم أجمع، لذلك قلت للاعبين احذروا من لمسه لأنني حينها لن استطيع دخول الأرجنتين".

وكشف "أطفالي مشجعون لمنتخب الأرجنتين وميسي، وأزعجوني حتى لا نلمس ميسي وهم يصرون على ذلك ويتصلون بي كثيرا من أجل ذلك لأنهم مهووسون".

وأضاف مدرب بيراميدز الأسبق "مباراتنا الدولية التي سنخوضها ضد الأرجنتين ستكون تحديا والهدف أن نكون قادرين على الارتقاء إلى مستوى المهمة والمنافسة وسوف نرى ما إذا كنا سنحققها أم لا".

وتابع "أحاول عدم الحديث كثيرا عن ميسي خلال التحضير للمباراة ولكن يمكنني المزاح مع الأعضاء الذين أثق بهم أكثر".

واختتم أروابارينا تصريحاته "هم يعلمون أنها مباراة تاريخية للإمارات وأن العالم بأسره سيشاهدهم، نريد تحسين ما فعلناه في هذا الوقت وليس البقاء في نفس المكان".

ويقع منتخب الأرجنتين في المجموعة الثالثة من كأس العالم بجوار منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا.

ويفتتح منتخب الأرجنتين مبارياته في كأس العالم يوم 22 نوفمبر الجاري بمواجهة السعودية.

بينما ثاني مواجهات الأرجنتين ستكون ضد المكسيك يوم 26 من الشهر نفسه ويختتم التانجو مباريات دور المجموعات بمواجهة بولندا يوم 30 نوفمبر.