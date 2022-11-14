مران الزمالك – انتظام عبد الله جمعة والسيسي.. وجلسة بين فيريرا واللاعبين

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، تدريباته مساء اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، عقب الانتهاء من الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة أربعة أيام.

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات، اطمأن خلالها عليهم بعد فترة الراحة، وتحدث المدير الفني عن خطة الإعداد للفترة المقبلة.

وطالب المدير الفني من اللاعبين ضرورة التركيز الشديد وبذل أقصى جهد من أجل الاستعداد بالشكل الأمثل للمرحلة المقبلة في ظل ارتباط الفريق بالمشاركة في أكثر من بطولة.

وأدى اللاعبين فقرات تدريبية متنوعة سواء باستخدام أدوات التأهيل أو بالكرة، تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال بالفريق، وسط متابعة أعضاء الجهاز المعاون.

وحرص الجهاز الفني للفريق على رفع معدلات اللياقة البدنية بشكل تدريجي خلال مران اليوم، خاصة في ظل عودة الفريق من راحة سلبية لمدة أربعة أيام.

من جانبه حرص على الحديث مع أندرية فيليب سوزا مخطط الأحمال للاطمئنان على حالة اللاعبين وسير البرنامج التأهيلي و البدني الموضوع لهم خلال التدريبات استعدادا للفترة المقبلة.

وانتظم عبد الله جمعة وعمرو السيسي ثنائي الفريق في التدريبات وذلك عقب عودتهما من معسكر المنتخب الوطني استعدادا لودية بلجيكا المقرر لها يوم 18 نوفمبر الجاري في فترة التوقف الدولي.

وشارك الثنائي في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي، وخاض اللاعبان الفقرات التأهيلية والفنية مع باقي أفراد الفريق استعدادا للفترة المقبلة.

وأدى أحمد فتوح فقرة تأهيلية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات في أقرب وقت، في ظل الإصابة التي يعاني منها وهي عبارة عن كدمة قوية في وجه القدم.

وأزال الجهاز الطبي الدعامة الوقائية من وجه فتوح ليبدأ التدريبات التأهيلية.

وخاض محمد عبد الغني تدريبات تأهيلية متنوعة في ظل الإصابة التي كان يعاني منها خلال الفترة السابقة في العضلة الأمامية.

وعقد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة جلسة سريعة للاطمئنان على عبد الغني وعلى سير البرنامج التأهيلي الموضوع له تمهيدا للعودة للمشاركة مع الفريق .

وانتظم التونسي حمزة المثلوثي والمغربي زكريا الوردي ثنائي الفريق في التدريبات.

يأتي ذلك عقب عودة الثنائي من بلادهما بعد قضاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق مع أسرهم، وشارك المثلوثي والوردي في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وواصل نبيل عماد "دونجا" البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وأدي دونجا فقرة تدريبات تأهيلية متنوعة بالكرة تحت قيادة عمرو المطراوي أخصائي التأهيل.

ويصل إلى القاهرة غدا الثلاثاء البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق قادما من بلاده بعد قضاء الإجازة مع أسرته في ظل الراحة السلبية التي حصل عليها خلال الأيام الماضية.

وتواصل الجهاز الإداري للفريق مع اللاعب والتأكيد على موعد عودته إلى القاهرة غدا الثلاثاء، للانتظام في تدريبات الفريق استعدادا للفترة المقبلة، وكان من المفترض أن يصل اليوم ولكن ظروف الطيران حالة دون وصوله في موعده.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.