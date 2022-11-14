وصول مصطفى محمد إلى معسكر منتخب مصر

الإثنين، 14 نوفمبر 2022 - 21:59

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي منتخب مصر بهدف مصطفى محمد أمام النيجر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن وصول مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي إلى معسكر منتخب مصر.

مصطفى محمد

النادي : نانت

مصر

ويقيم المنتخب معسكره في الكويت، في إطار الاستعدادات لمواجهة منتخب بلجيكا وديا.

وتقام المباراة الودية يوم الجمعة الثامن عشر من نوفمبر الجاري في استاد جابر الأحمد.

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وواصل منتخب مصر تدريباته بقيادة البرتغالي روي فيتوريا في استاد نادي الكويت.

وشهد مران منتخب مصر مشاركة محمد النني و أحمد حسن "كوكا" عقب انضمامهما مساء أمس لمعسكر المنتخب .

واكتفى أحمد الشناوي حارس المرمي بتدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة محمد أبو العلا بسبب شعوره بالإجهاد"

كما أدى إمام عاشور تدريبات تأهيلية بعد تعرضه لكدمة خفيفة على أن يشارك في التدريبات غدًا.

ومن المنتظر أن ينضم محمد صلاح للتدريبات غدا الثلاثاء، بعد وصوله إلى الكويت اليوم الإثنين.

كما تم استدعاء مروان حمدي مهاجم المصري بدلا من عمر مرموش جناح فولفسبورج الغائب للإصابة.

منتخب مصر مصطفى محمد
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