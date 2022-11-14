قطر تشكر الاتحادات التي دعت إلى إبعاد كرة القدم وكأس العالم عن أي أمر يعكر صفوها

توجه الاتحاد القطري لكرة القدم بالشكر إلى الاتحادات الكروية عبر العالم التي دعت إلى إبعاد كرة القدم وأجواء كأس العالم عن أي موضوع يعكر صفوها.

ودعا الاتحاد القطري الجميع للاحتفال بكأس العالم والاستمتاع بلعبة كرة القدم بعيدا عن كل شيء قد يؤثر على هذه التظاهرة العالمية والتي يسعى الجميع لتحقيق أفضل النتائج سواء في الملعب أو خارجه لتتحقق مضامين كرة القدم الرائعة.

وجاء نص البيان كالآتي:

"كرة القدم تظاهرة عالمية توحد الشعوب، ونرحب بكافة المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022".

"تعتبر لعبة كرة القدم الرياضة العالمية الأولى التي تحمل مضامين عديدة تسعى من خلالها لتغيير حياة الناس والمجتمعات إلى الأفضل، لاسيما وهي اللعبة الشعبية الأولى على مستوى العالم ما يجعلها ذات تأثير إيجابي تبعث من خلاله رسائل السلام وتوحيد الشعوب لنبذ التعصب والعنف".

"فهي اللعبة التي تمارس في كل مكان دون قيد أو شرط مما يجعلها تسكن القلوب ببساطتها وسهولة ممارستها، ومع كأس العالم قطر 2022، تجتمع الأهداف وتتقارب مع تواجد أغلب شعوب الكرة الأرضية لتتحقق على أرض قطر متعة كرة القدم الحقيقية بالقدرة على توحيد الشعوب وإسعادهم وإحداث تغييرات إيجابية".

"من هذا المنطلق يؤكد الاتحاد القطري لكرة القدم على أن اللعبة هي الأداء القوية التي تلهم الجماهير في كافة أنحاء العالم وحان الوقت لكي نحتفل معا بقطر 2022، ونعتبر ذلك هدفا نوحد من خلاله الجهود كافة حتى تكون المنتخبات الـ32 والجماهير المشاركة من جميع أنحاء العالم سعداء بهذه التظاهرة العالمية مع لعبتهم المحبوبة ومعشوقتهم كرة القدم".

"وبهذه المناسبة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كافة الاتحادات الكروية في جميع أنحاء العالم، التي دعت إلى إبعاد كرة القدم وأجواء كأس العالم عن أي موضوع يعكر صفوها وأن نركز على كرة القدم وأجوائها الرائعة".

"وما نراه اليوم في قطر يدعونا للتوحد والالتفاف وعلينا جميعا أن نحتفل بكأس العالم والاستمتاع بلعبة كرة القدم بعيدا عن كل شيء قد يؤثر على هذه التظاهرة العالمية والتي نسعى جميعا من خلالها إلى تحقيق أفضل النتائج سواء في الملعب أو خارجة لتتحقق مضامين كرة القدم الرائعة بكل تأكيد".

"ومن هنا يؤكد الاتحاد القطري لكرة القدم أن لعبة كرة القدم ولدت لتبقى وتستمر فهي معشوقة الملايين في العالم وجاء الوقت الذي نستمتع فيه جميعا بعد الأحداث التي واجهتها البشرية كافة وهي أزمة جائحة كورونا والتوقفات التي حدثت لأغلب المسابقات الكروية في العالم".

"كأس العالم في قطر تأتي بعد نجاح العالم في التصدي لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد".

"وختاما فإن بطولة كأس العالم تدعونا جميعا إلى الوحدة والاحترام والشمولية وهي القيم الأساسية التي تروج لها كرة القدم فالأخلاق ركيزة أساسية واستراتيجية قومية وضرورة للتماسك الاجتماعي لدى كافة المجتمعات".

"كما يسعدنا أن نرحب مرة أخرى بكافة المنتخبات التي وصلت إلى دولة قطر للمشاركة في كأس العالم والمنتخبات الأخرى التي ستصل خلال الساعات القليلة القادمة، كما تتمنى لهم جميعا طيب الإقامة في بلدهم قطر، ونتمنى كذلك لكافة الجماهير التي بدأت تتوافد على قطر إقامة رائعة وندعوهم للاستمتاع بأجواء البطولة والتعرف عن قرب على الثقافة العربية بشكل عام والقطرية بشكل خاص ونقول لهم مرحبا بكم في قطر".