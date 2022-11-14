لوريس: دعم المثلية؟ احترموا ثقافة قطر

يرى هوجو لوريس قائد منتخب فرنسا أنه يجب على الأجانب احترام ثقافة قطر خلال كأس العالم 2022.

وتحوم موجة من الاتهامات والانتقادات حول قطر متعلقة بحرية الرأي وأبرزهم حقوق المثليين التي ترفضها الدولة.

وفي وسط دعوة البعض لارتداء قادة المنتخبات شارة قوس قزح لدعم المثلية الجنسية، كان لـ لوريس قائد الديوك رأيًا آخر.

وقال هوجو في المؤتمر الصحفي لمنتخب فرنسا: "عندما نرحب بالأجانب في دولتنا نريد منهم أن يلتزموا بقواعدنا واحترام ثقافتنا، سأفعل الشيء ذاته عندما أذهب إلى قطر. سواء كنت تتفق مع أفكارهم أم لا فلابد من إظهار الاحترام لثقافتهم".

ويلعب منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة رفقة الدنمارك وأستراليا وتونس.

وتنطلق منافسات كأس العالم في 20 نوفمبر المقبل وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

ويفتتح الديوك مشوارهم في البطولة في 22 نوفمبر أمام منتخب أستراليا في الساعة التاسعة مساء.

ويأتي جدول فرنسا في كأس العالم كالآتي:

الثلاثاء 22 نوفمبر: فرنسا × أستراليا (الساعة 9 مساء)

السبت 26 نوفمبر: فرنسا × الدنمارك (الساعة 6 مساء)

الأربعاء 30 نوفمبر: فرنسا × تونس (الساعة 5 مساء)