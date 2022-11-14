منتخب مصر يخوض مرانه في الكويت بمشاركة النني وكوكا

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد نادي الكويت في إطار الاستعداد لودية بلجيكا المقرر لها الجمعة المقبل باستاد جابر الأحمد الدولي.

وشهد مران منتخب مصر مشاركة محمد النني و أحمد حسن "كوكا" عقب انضمامهما مساء أمس لمعسكر المنتخب .

واكتفى أحمد الشناوي حارس المرمي بتدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة محمد أبو العلا بسبب شعوره بالإجهاد"

كما أدى إمام عاشور تدريبات تأهيلية بعد تعرضه لكدمة خفيفة على أن يشارك في التدريبات غدًا.

ومن المنتظر أن ينضم محمد صلاح للتدريبات غدا الثلاثاء، بعد وصوله إلى الكويت اليوم الإثنين.

وتقام المباراة يوم الجمعة المقبل في تمام الخامسة بتوقيت مصر.