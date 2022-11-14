الدرجة الثانية - محمد صلاح يرحل عن تدريب السكة الحديد.. وأمير عزمي بدلا منه

أعلن نادي السكة الحديد رحيل محمد صلاح المدير الفني لفريق كرة القدم بشكل رسمي.

وذلك عقب التعادل أمام المصرية للاتصالات في دوري الدرجة الثانية المصري.

وانتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل 2-2 ضمن الجولة الخامسة من دوري الدرجة الثانية لمجموعة القاهرة.

وقرر نادي السكة الحديد تعيين أمير عزمي مديرا فنيا للفريق خلفا لـ محمد صلاح.

كما قرر النادي تعيين وائل خليفة في منصب مدرب حراس المرمى في الجهاز الفني الجديد الذي سيقود الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ومحمد جودة في منصب المدرب العام للفريق.

ويحتل فريق السكة الحديد المركز الثامن في ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 6 نقاط جمعهم من التعادل في 3 مباريات والفوز في مباراة والخسارة في مثلها.