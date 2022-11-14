روديجير يقرر التربع بما سيحققه في كأس العالم من أموال

قرر أنطونيو روديجير مدافع منتخب ألمانيا وريال مدريد التبرع بما سيعود عليه من أموال بعد مشاركته في كأس العالم.

أنطونيو روديجر النادي : ريال مدريد ألمانيا

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن روديجير سيتبرع بما سيكسبه من أموال مع منتخب ألمانيا في كأس العالم لصالح بعض الأطفال في سيراليون.

وستذهب أموال روديجير إلى 11 طفلا يحتاجون إلى إجراء عمليات جراحية في سيراليون.

يأتي ذلك لأن والدة روديجير من سيراليون، ولذلك قرر التبرع للأطفال هناك.

ويتعاون روديجير مع منظمة المساعدات الألمانية لتمويل سلسلة من العمليات المعقدة والمكلفة لهؤلاء الأطفال، من أجل معالجة بعض المشاكل الجسدية.

ويلعب منتخب ألمانيا في المجموعة الثالثة بجانب إسبانيا واليابان وكوستاريكا.