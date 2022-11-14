اسكواش - الكشف عن قائمة منتخب مصر للسيدات قبل بطولة العالم للفرق

الإثنين، 14 نوفمبر 2022 - 19:25

كتب : FilGoal

منتخب سيدات - اسكواش

أعلن منتخب مصر لسيدات الاسكواش قائمته النهائية استعدادا لخوض منافسات بطولة العالم فرق المقرر إقامتها في مصر.

وتقام بطولة العالم لفرق السيدات في الفترة من 10 إلى 16 ديسمبر في نادي مدينتي بالقاهرة.

ويضم منتخب مصر للسيدات كل من نور الشربيني ونوران جوهر ونور الطيب، الثلاثي الذي سبق له التتويج باللقب، بالإضافة إلى هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميا والتي تشارك لأول مرة.

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وأقيمت النسخة الأخيرة من البطولة التي تقام كل عامين في 2018 وألغيت النسخة الماضية بسبب فيروس كورونا.

وشارك الثلاثي في تتويج مصر بالنسخة الأخيرة بينما كانت رنيم الوليلي بدلا من هانيا الحمامي.

وكان منتخب سيدات مصر قد حصد اللقب في آخر نسختين عامي 2016 و2018.

وجاءت المنتخبات التي تأكد مشاركتها كالآتي:

- مصر

- أستراليا

- إنجلترا

- كندا

- التايوان

- فرنسا

- فنلندا

- ألمانيا

- هونج كونج

- اليابان

- ماليزيا

- اسكتلندا

- جنوب إفريقيا

- سويسرا

- أوكرانيا

- أمريكا

- ويلز

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