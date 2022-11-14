الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب المجموعات بعد نهاية الجولة الخامسة

الإثنين، 14 نوفمبر 2022 - 20:37

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

تصدر فريق القناة ترتيب مجموعة القاهرة بعد الفوز أمام مستقبل وطن ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الدرجة الثانية المصري.

وأقيمت اليوم الاثنين 22 مباراة من منافسات الجولة الخامسة في مجموعات الدرجة الثانية المصرية الثلاثة.

واعتلى الجونة صدارة مجموعة الصعيد برصيد 13 نقطة بعد الفوز أمام كيما أسوان بهدف مقابل لا شيء.

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وواصل المنصورة تصدره لمجموعة البحري برصيد 11 نقطة رغم التعادل أمام أبو قير بهدفين لمثلهما.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالآتي:

May be an image of ‎text that says '‎Game FilGoal الدرجة الثانية نهاية المباريات ريات الفيوم 2-1 أسمنت أسيود النصر للتعدين 2-1 تليفونات بني سويف بترول أسيوط 1-0 الألومنيوم ملوي 0-3 مصر للمقاصة شباب طاميه 1-0 المدينة المنورة الجونة 2-0 كيما أسوان كهرباء الإسماعيلية 1-1 النصر المصرية للاتصالات 2-2 السكة الحديد منتخب السويس يس 2-3 ناديزد 0-0 الإنتاج الحربي المستقبل سبورت 0 القناة القباة FilGoal‎'‎

May be an image of ‎text that says '‎Gome GetinTh .com FilGoal الدرجة الثانية 2 المهارييت العبور 0-4 الترسانة إيسترن كومباني 1-1 مين بتروجيت 1-1 بورتو السويس porte نبروه 0-1 كفر الشيخ المجد السكندري 0-0 طنطا المنصورة 2-2 أبو قير للأسمدة بلدية المحلة 1-0 بايونيرز المصري بالسلوم 1-0 الأولمبي CỘ3 جمهورية شبين 0-0 سبو سبورتينج بروكسي 1-1 الحمام هلال مطروح 0-1 دكرنس FilGoal‎'‎

فيما جاء الترتيب كالآتي:

May be an image of ‎text that says '‎TFilGoal ترتيب الصعيد مجموعه الدرجة الثانية نقاط فوز لعب 5 الجونة 11 3 5 أسيوط بترول 10 3 5 للتعدين النصر 9 2 5 للمقاصة 9 3 5 لافيينا 8 2 5 كيماأسوان 7 2 5 شباب_طامية 7 2 5 اسيوط أسمنت 6 1 5 الفيوم M 5 1 5 قنا شبان 5 1 5 ديروط 5 1 5 ملوي 2 0 5 تليفوناتبنيسويف سويف تليفونات 2 0 5 المنيا 0 5 الألومنيوم 0 5 المنورة المدينة 00 FilGoal‎'‎

May be an image of ‎text that says '‎TilGoa ترتيب القاهرة مجموعة الدرجة الثانية نقاط فوز لعب 15 5 5 القناة 11 3 5 الترسانة 9 2 5 للاتصالات المصرية 9 3 5 واديدجلة 8 2 5 ناديزد 7 2 5 بالقليوبية العبور 7 2 5 كومباني إيسترن 6 1 5 الحربي الإنتاج 6 1 5 السويس 6 1 5 الحديد السكة 5 1 5 النصر 4 0 5 بتروجيت 4 1 5 الإعلاميين 4 1 5 السويس بورتو 3 0 5 الإسماعيلية كهرباء 0 5 سبورت المستقبل FilGoal‎'‎

May be an image of ‎text that says '‎TFiIGoal ترتيب بحري مجموعة الدرجة الثانية نقاط فوز لعب 11 3 5 المنصورة 9 2 5 دكرنس 8 2 5 الأولمبي 8 2 5 بروكسي 8 2 5 السكندري المجد 8 2 5 للأسمدة أبو 8 2 5 المحلة بلدية 7 1 5 سبورتنج 7 2 5 كفر 6 1 5 طنطا 5 1 5 نبروه 4 0 5 سبين جمهورية 4 1 5 هلالمطروح 4 க 0 5 الحمام 2 0 5 بالسلوم المصرى 2 0 5 بايونيرز oo FilGoal‎'‎

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