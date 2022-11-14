الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب المجموعات بعد نهاية الجولة الخامسة
الإثنين، 14 نوفمبر 2022 - 20:37
كتب : رضا السنباطي
تصدر فريق القناة ترتيب مجموعة القاهرة بعد الفوز أمام مستقبل وطن ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الدرجة الثانية المصري.
وأقيمت اليوم الاثنين 22 مباراة من منافسات الجولة الخامسة في مجموعات الدرجة الثانية المصرية الثلاثة.
واعتلى الجونة صدارة مجموعة الصعيد برصيد 13 نقطة بعد الفوز أمام كيما أسوان بهدف مقابل لا شيء.
وواصل المنصورة تصدره لمجموعة البحري برصيد 11 نقطة رغم التعادل أمام أبو قير بهدفين لمثلهما.
وجاءت نتائج مباريات اليوم كالآتي:
فيما جاء الترتيب كالآتي:
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