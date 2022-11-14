بعثة المنتخب الأولمبي تصل إلى المغرب

الإثنين، 14 نوفمبر 2022 - 19:01

كتب : أحمد الخولي

منتخب مصر الأولمبي

وصلت بعثة منتخب مصر الأولمبي إلى مطار كازابلانكا استعدادا لخوض مباراتين وديتين أمام المنتخب المغربي الأولمبي.

ويلعب منتخب مصر المباراتين أمام المغرب وديا يومي الخميس والأحد المقبلين.

وتأتي المباراتين ضمن استعدادات المنتخب الأولمبي لمواجهة زامبيا في الجولة الثالثة للتصفيات الإفريقية والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

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ويرأس بعثة المنتخب الأولمبي في المغرب، محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على الفريق الأولمبي.

وكان في استقبال البعثة وفدا من سفارة مصر في المغرب، وبدأ الجهاز الفني التجهيز لخوض أول تدريب في الرباط.

وتضم البعثة أعضاء الجهاز الفنى والإداري والطبي بقيادة البرازيلي ميكالى المدير الفنى ومواطنه تياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وعصام الحضري مدرب الحراس ومحمود حرب المدير الإداري وليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء وطارق سليمان رئيس الجهاز الطبي وخالد سرحان المترجم وصلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي وقاسم قدري أخصائى التأهيل وعمرو سليمان الإداري وعيد سليمان مسئول المهمات.

وتضم قائمة اللاعبين 22 لاعبا فى المغرب هم كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء - علي الجابري.

الدفاع: - محمد مغربي - محمد طارق - حسام عبد المجيد - أحمد عيد - محمد أشرف - محمد سمير.

الوسط: العربي بدر - محمد حسام بيسو - مصطفى سعد ميسي - أحمد نبيل كوكا - محمود صابر - محمود جهاد - علي زعزع - عبد الغني محمد - عماد ميهوب - زياد كمال - محمد شحاتة.

الهجوم: عبد الرحمن عاطف - حسام أشرف - أسامة فيصل.

ومن المقرر أن تقام مواجهتا المنتخب الأولمبي أمام زامبيا في شهر مارس المقبل.

بينما تنطلق أمم إفريقيا في شهر يونيو بالمغرب ويتأهل منها الثلاثة منتخبات الأولى إلى الأولمبياد مباشرة بينما يلعب الرابع ملحق مع نظيره من آسيا.

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