نهاية حلم كأس العالم.. منتخب الناشئين يخسر أمام المغرب في تصفيات أمم إفريقيا

الإثنين، 14 نوفمبر 2022 - 18:30

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين في مباراة سوريا

خسر منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما أمام المغرب بهدفين لهدف، في الجولة الأخيرة من تصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية.

وتجمد رصيد منتخب مصر عند النقطة 3 بالتساوي مع تونس وليبيا.

بينما يتصدر المغرب برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة، ليتأهل إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عاما التي تقام في شهر أبريل المقبل.

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وهي البطولة التي تؤهل بدورها إلى كأس العالم للناشئين.

وفاز منتخب مصر على تونس فقط، بينما خسر من المغرب وليبيا، وذلك خلال البطولة المجمعة التي أقيمت في الجزائر.

ولم يشارك منتخب مصر لكأس العالم للناشئين تحت 17 عاما منذ عام 1997، عندما استضافت مصر البطولة.

وبذلك يكون منتخب مصر غاب عن كأس العالم للناشئين لمدة 26 عاما.

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