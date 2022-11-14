قائمة المكسيك - 10 محترفين وحراس فوق الـ35.. خيمينيز يقود هجوم الـ"تري كولور" في قطر

الإثنين، 14 نوفمبر 2022 - 21:14

كتب : FilGoal

راؤول خيمينيز - المكسيك الكأس الذهبية 2019

أعلن خيراردو "تاتا" مارتينو المدير الفني لمنتخب المكسيك عن قائمة فريقه لخوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

وشهدت القائمة ضم 26 لاعبا، بينهم 10 من خارج المكسيك، بواقع 9 محترفين في أوروبا و1 في الولايات المتحدة الأمريكية.

حراسة المرمى بالكامل من المحليين وفوق الخامسة والثلاثين من العمر، وهم جييرمو أوتشوا (37 عاما) وألفريدو تالافيرا (40 عاما) ورودولفو كوتا (35 عاما).

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فيما يخص المحليين فإن النادي الأكثر تواجدا هو مونتيري بـ 5 لاعبين، يليه كلوب أمريكا بـ 3 لاعبين، ثم باتشوكا وكروز أزول بلاعبين لكل منهما.

أما أكثرية المحترفين فتأتي من هولندا بـ 3 لاعبين، ثم إيطاليا بلاعبين، ثم لاعب لكل من بلجيكا وإسبانيا واليونان وإنجلترا.

وجاءت قائمة المكسيك كالتالي:

حراسة المرمى:

جييرمو أوتشوا (كلوب أمريكا)

ألفريدو تالافيرا (خواريز)

رودولفو كوتا (كلوب ليون)

خط الدفاع:

خورخي سانشيز (أياكس الهولندي)

كيفن ألفاريز (باتشوكا)

نيستور أراوخو (كلوب أمريكا)

جوهان فاسكيز (كريمونيسي الإيطالي)

هيكتور مورينو (مونتيري)

سيزار مونتيس (مونتيري)

خيراردو أرتياجا (جينك البلجيكي)

خيسوس جاياردو (مونتيري)

خط الوسط:

أندريس خواردادو (ريال بيتيس الإسباني)

هيكتور هيريرا (هيوستن دينامو الأمريكي)

تشارلي رودريجيز (كروز أزول)

إريك جويتيريز (أيندهوفن الهولندي)

لويس شافيز (باتشوكا)

إيدسون ألفاريز (أياكس الهولندي)

أوربيلين بينيدا (أيك أثينا اليوناني)

لويس رومو (مونتيري)

خط الهجوم:

أليكسيس فيجا (ديبورتيفو جوادالاخارا)

هيرفينج لوزانو (نابولي الإيطالي)

راؤول خيمينيز (ولفرهامبتون الإنجليزي)

روبرتو ألفارادو (ديبورتيفو جوادالاخارا)

أورييل أنتونا (كروز أزول)

هنري مارتن (كلوب أمريكا)

روجيليو فونيس موري (مونتيري)

ويلعب منتخب المكسيك في المجموعة الثالثة لكأس العالم 2022 مع الأرجنتين وبولندا والسعودية.

ويبدأ الفريق مبارياته ضد بولندا يوم الثلاثاء 22 نوفمبر.

ثم يواجه الفريق المكسيكي خصمه الأرجنتيني يوم السبت 26 نوفمبر.

ويختتم منافسات المجموعة بمواجهة السعودية يوم الأربعاء 30 نوفمبر.

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