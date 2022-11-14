NBA - إمبيد يسجل 59 نقطة في فوز سيكسرز.. وليكرز ينتصر رغم غياب ليبرون

الإثنين، 14 نوفمبر 2022 - 18:09

كتب : FilGoal

جويل إمبيد

سجل جويل إمبيد نجم فلادلفيا سيفنتي سيسكرز 59 نقطة وقاد فريقه للانتصار على يوتا جاز ضمن منافسات دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية NBA.

وفاز سيكسرز على يوتا جاز بنتيجة 105-98.

وتألق إمبيد خلال المباراة مسجلا 59 نقطة وأكمل 11 متابعة و8 تمريرات مساعدة.

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وفي مباراة أخرى نجح لوس أنجلوس ليكرز في تحقيق الانتصار الثالث له منذ بداية الموسم رغم غياب نجمه ليبرون جيمس.

وانتصر ليكرز على بروكلين نيتس بقياده نجمه كيفين دورانت بنتيجة 116-103.

وسجل أنتوني ديفيز 37 نقطة خلال المباراة وأكمل 18 متابعة ليقود لوس أنجلوس للفوز.

على الجانب الآخر سجل كيفين دورانت 31 نقطة.

وعاد جولدن ستيت حامل لقب الدوري للنتائج السلبية وخسر أمام سكرامنتو كينجز بنتيجة 122-115.

وسجل ستيفن كيري نجم جولدن ستيت 27 نقطة رغم خسارة فريقه، وقدم 4 تمريرات مساعدة وأكمل 6 متابعات.

وانتصر أيضا دينفر ناجتس على شيكاغو بولز برصيد 126-103، وواشنطن ويزاردز على ممفيس جريزليس بنتيجة 102-92، ومينيسوتا تمبروولفز على كليفلاند كافاليرز بنتيجة 129-124، وأوكلاهوما سيتي ثاندرز على نيويورك نيكس بنتيجة 145-135.

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