مدرب البرازيل: خروج إيطاليا من تصفيات كأس العالم يدل على غرابة كرة القدم

تحدث تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل عن تحضيرات "السيليساو" لخوض منافسات كأس العالم، كما ذكر رأيه في غياب منتخب إيطاليا عن المونديال.

جاء ذلك على هامش تواجده في مركز تدريبات يوفنتوس، موقع استعدادات البرازيل لمنافسات قطر 2022.

وقال تيتي في تصريحاته للصحافة الإيطالية: "لدينا خطة لتحضير الفريق ونسعى للتميز من خلالها، ولذلك أردنا أن نحضر لكأس العالم في مكان من طراز عالمي".

وأضاف "مركز تدريبات يوفنتوس يوفر ذلك على الصعيد اللوجيستي".

وعن فشل منتخب إيطاليا في التأهل إلى كأس العالم قال تيتي: "بعد فوز إيطاليا ببطولة أوروبا لا أحد كان ليقول إن ذلك سيحدث".

واختتم "أشعر بالأسف ولكن هذا دليل على مدى غرابة كرة القدم".

وفشل الأزوري في التأهل عقب خسارة نصف نهائي ملحق تصفيات أوروبا أمام مقدونيا الشمالية بهدف دون رد.

ولم يتأهل الطليان إلى المونديال للمرة الثانية على التوالي، عقب خسارة ملحق 2018 أمام السويد.

ويلعب منتخب البرازيل في المجموعة السابعة مع صربيا وسويسرا والكاميرون.