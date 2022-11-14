تقرير: هل مانشستر سيتي يتحرك لضم كروس

الإثنين، 14 نوفمبر 2022 - 17:41

كتب : FilGoal

توني كروس - ريال مدريد

أقل من شهرين يفصلان توني كروس لاعب ريال مدريد عن الاتفاق مع أي ناد لتبدأ التقارير بربطه بالبعض، أولهم: مانشستر سيتي.

كروس صاحب الـ33 عاما ينتهي عقده مع ريال مدريد يونيو 2023 ويحق له الاتفاق مع أي ناد في يناير المقبل.

وبحسب صحيفة "ديفنس سنترال" فإن مانشستر سيتي تحرك بالفعل للتعاقد مع كروس وأظهر نيته بإغرائه براتب كبير يترواح بين 13 أو 14 مليون يورو سنويا.

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وأضافت الصحيفة أن رغبة ضم اللاعب جاءت من قبل بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي الذي سبق وتتدرب كروس تحت قيادته في بايرن ميونيخ.

وكان كروس تحدث مؤخرا عن العلاقة التي تجمعه مع جوارديولا، قائلا: "إذا كان علي اختيار مدرب مثالي لطريقة لعبي: بيب جوارديولا. لقد قاتل من أجل بقائي في بايرن ميونيخ، استمتعت حقا بعامي معه هناك".

ومن جهة آخرى، لا يرغب ريال مدريد في التخلي عن لاعبه وسبق وعرض عليه صفقة تجديد لكن كروس لا يريد اتخاذ أي قرار في الوقت الحالي في انتظار شعوره نحو حالته البدنية.

كروس وصل إلى ريال مدريد صيف 2014 مقابل 25 مليون يورو ووصل راتبه إلى 9 ملايين يورو سنويا.

وتوج كروس بجميع البطولات الممكنة مع ريال مدريد أبرزهم 4 ألقاب دوري أبطال أوروبا.

وشارك لاعب الوسط الألماني مع ريال مدريد الموسم في 18 مباراة، نجح خلالهم في تسجيل هدفا وصناعة 4 آخرين.

ريال مدريد توني كروس مانشستر سيتي
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