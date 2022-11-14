كأس العالم - مدرب تونس: هدفنا تحقيق الحلم وتخطي دور المجموعات

الإثنين، 14 نوفمبر 2022 - 17:40

كتب : FilGoal

تونس نيجيريا أمم إفريقيا

شدد جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس على أن هدف نسور قرطاج في كأس العالم هو تخطي دور المجموعات وتحقيق ما لم يحدث من قبل.

وقال القادري في تصريحات لقناة الكأس القطرية: "في الخمس مشاركات الماضية لمنتخب تونس بكأس العالم لم نتخطى دور المجموعات، واليوم من حق الجمهور التونسي أن يحلم بتحقيق هذا الإنجاز".

وأضاف "هذا هو هدفنا الأساسي ونأمل أن نحققه ولذلك سنبذل كل جهدنا من أجل تحقيق هذا الحلم والظهور بمستوى مشرف لرفع راية منتخب تونس".

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وأعلن القادري مدرب منتخب تونس قائمة نسور قرطاج النهائية لكأس العالم المكونة من 26 لاعبا. (تعرف على القائمة من هنا)

ويقع منتخب تونس في المجموعة الرابعة لكأس العالم بجانب كل من الدنمارك وأستراليا وفرنسا.

ولم يسبق لتونس أن تخطت مرحلة المجموعات في كأس العالم خلال مشاركاتها الـ5 السابقة.

منتخب تونس كأس العالم
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