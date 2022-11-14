الدرجة الثانية - إثارة مواجهة وادي دجلة ضد منتخب السويس ضمن 22 مباراة من الجولة الخامسة

أقيمت 22 مباراة من منافسات الجولة الخامسة في مجموعات الدرجة الثانية المصرية الثلاثة.

وشهدت الجولة الخامسة إثارة كبيرة في مواجهة وادي دجلة ضد منتخب السويس في مجموعة القاهرة.

وحول وادي دجلة تأخره أمام منتخب السويس بهدفين دون مقابل إلى فوز في الوقت القاتل بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسجل عمرو مصطفى هدفي السويس قبل أن يقلص وادي دجلة النتيجة بهدف محمد الغول من ركلة جزاء في الدقيقة 90.

وسجل محمد العربي هدفين لوادي دجلة في الدقيقتين 92 و94 ليحصد الفريق الثلاث نقاط.

وجاءت نتائج الجولة الخامسة كالآتي:

مجموعة القاهرة

تعادل بورتو السويس أمام بتروجت 1-1

تعادل الإعلاميين أمام إيسترن كومباني 1-1

فوز القناة 1-0 أمام مستقبل وطن

فوز وادي دجلة 3-2 أمام منتخب السويس

تعادل النصر مع كهرباء الإسماعيلية 1-1

فوز الترسانة 4-0 أمام العبور

تعادل السكة الحديد 2-2 مع المصرية للاتصالات

مجموعة بحري

فوز كفر الشيخ 1-0 أمام نبروه

تعادل طنطا 0-0 مع المجد

فوز دكرنس 1-0 أمام الهلال

تعادل أبو قير 2-2 مع المنصورة

خسارة بايونيرز 0-1 أمام بلدية المحلة

تعادل الأولمبي 1-1 مع المصري بالسلوم

تعادل سبورتنج 0-0 أمام جمهورية شبين

تعادل الحمام 1-1 أمام بروكسي

مجموعة الصعيد

خسارة أسمنت أسيوط 1-2 أمام الفيوم

خسارة تليفونات بني سويف 1-2 أمام التعدين

خسارة الألمونيوم 0-1 أمام بترول أسيوط

فوز مصر للمقاصة 3-0 أمام ملوي

خسارة المدينة المنورة 0-1 أمام طامية

خسارة كيما أسوان 0-2 أمام الجونة