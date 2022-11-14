فهد المولد يعلق على استبعاده من كأس العالم

الإثنين، 14 نوفمبر 2022 - 16:27

كتب : FilGoal

فهد المولد - السعودية

علق فهد المولد نجم المنتخب السعودي على استبعاده من قائمة بلاده النهائية المشاركة في كأس العالم 2022.

وتواجد اسم المولد في قائمة السعودية النهائية للمونديال، قبل أن يتم استبعاده كإجراء احترازي بسبب قضية منشطات.

ونشر المولد عبر حسابه الشخصي على سناب شات الحديث الشريف: "عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له".

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وأضاف يوم الإثنين "الحمد لله.. اللهم لا اعتراض وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، راض بما كتبه الله لي".

وأكمل "دائما روحي وكل ما أملك مع شعار المملكة، ولا أرضى الضرر للدولة.. الحمد لله".

وواصل "أتمنى التوفيق لزملائي في تحقيق الطموح".

واستبعد منتخب السعودية بقيادة إيرفي رينارد المدير الفني، فهد المولد وضم نواف العاد بدلا منه في قائمة كأس العالم.

ويستعد منتخب السعودية لخوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

وكشف الاتحاد السعودي في بيان رسمي: "بعد الاطلاع على مستجدات استئناف لجنة مكافحة المنشطات الدولية WADA في القضية المنظورة أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس) الخاصة بفهد المولد".

"وبعد مشاركة وجهات النظر مع الإدارة القانونية بالاتحاد السعودي لكرة القدم ومحامي الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبناء على ذلك وكإجراء احترازي قرر رينارد استبعاده من القائمة المشاركة في كأس العالم".

واختتم البيان "تم استدعاء اللاعب نواف العابد للانضمام إلى القائمة".

وكانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قد أعلنت في 16 مايو 2022 معاقبة المولد بالإيقاف لمدة 18 شهرا.

جاء ذلك بعد سحب عينة من اللاعب أظهرت وجود مواد محظورة.

وتلعب السعودية ضمن المجموعة الثالثة رفقة منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

ويفتتح منتخب السعودية مبارياته في كاس العالم 2022 بمواجهة الأرجنتين يوم 22 نوفمبر الجاري.

ويلتقي الأخضر السعودي بفريق بولندا في ثاني المواجهات يوم 26 من الشهر نفسه.

ويختتم منتخب السعودية مبارياته يوم 30 نوفمبر بمواجهة المكسيك.

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