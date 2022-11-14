عقوبات الجولة الثالثة.. حرمان بعض مشجعي الأهلي من الحضور وغرامة مالية على الاتحاد

أعلنت رابطة الاندية المحترفة عقوبات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وجاءت العقوبات على فريقي الأهلي والاتحاد السكندري بالأخص.

وقررت رابطة الأندية حرمان 987 مشجع من جماهير الأهلي من الحضور لمدة مباراتين لما بدر منهم من سباب جماعي خلال مباراة الفريق أمام الداخلية وفي حالة تكرار الأمر يتم حرمانهم من حضور المباريات حتى نهاية الموسم.

وحقق الأهلي الفوز الداخلية بأربعة أهداف مقابل هدفا واحد في مباراة أقيمت على ملعب السويس الجديد.

كما قررت الرابطة توقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيها على الاتحاد السكندري لما بدر من جماهيره تجاه أحد عناصر اللعبة خلال مباراة طلائع الجيش وفي حالة تكرار الأمر يتم حرمانهم حتى نهاية الموسم.

وفاز الاتحاد السكندري على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفا واحد على ملعب الإسكندرية.

ويتقاسم الأهلي والاتحاد صدارة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط لكل منهما محققين العلامة الكاملة.