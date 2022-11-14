وصول محمد صلاح للكويت للانضمام معسكر منتخب مصر

الإثنين، 14 نوفمبر 2022 - 15:58

كتب : FilGoal

وصول محمد صلاح للكويت

وصل محمد صلاح لاعب ليفربول إلى دولة الكويت من أجل الانضمام لمعسكر منتخب مصر.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وسيلتحق صلاح بالبعثة المصرية من أجل الانضمام لتدريبات المنتخب.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بلجيكا وديا يوم الجمعة المقبل في الكويت.

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وخاض منتخب مصر تدريباته باستاد نادي الكويت في إطار الاستعداد لودية بلجيكا المقرر لها 19 نوفمبر الجاري بالكويت.

وشهد مران منتخب مصر مشاركة 19 لاعبا في انتظار وصول باقي المحترفين إلى معسكر الفراعنة، وذلك قبل الإعلان عن وصول النني وكوكا.

وانتظم الثنائي أحمد حجازي وطارق حامد في مران المنتخب بعد عودته من السعودية.

ومن المنتظر أن ينضم مصطفى محمد للبعثة من أجل اكتمال المعسكر.

وأقام منتخب مصر معسكره على فترتين الأولى من 7 إلى 11 نوفمبر والفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر.

ويعود المنتخب للقاهرة يوم 19، عقب خوض ودية بلجيكا.

وبعد استبعاد مرموش أصبحت القائمة تضم 23 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمد عواد (الزمالك).

الدفاع: عمر جابر (الزمالك) - أكرم توفيق (الأهلي) - أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي) - علي جبر (بيراميدز) - أسامة جلال (بيراميدز) - محمود علاء (الاتحاد) - محمد حمدي (بيراميدز) - حسين السيد (المصري).

الوسط: طارق حامد (اتحاد جدة السعودي) - حمدي فتحي (الأهلي) - محمد النني (أرسنال الإنجليزي) - إمام عاشور (الزمالك) - محمود حمادة (فاركو) - محمد مجدي "أفشة" (الأهلي) - طاهر محمد طاهر (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - محمود حسن "تريزيجية" (طرابزون سبور التركي).

الهجوم: أحمد حسن كوكا (ألانيا سبور التركي) - مصطفي محمد (نانت الفرنسي).

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