كرة يد - خطوة على حلم المونديال.. سيدات مصر إلى ربع نهائي أمم إفريقيا

الإثنين، 14 نوفمبر 2022 - 15:40

كتب : FilGoal

منتخب مصر سيدات - كرة يد

حسم منتخب سيدات مصر تأهله لربع نهائي أمم إفريقيا بتحقيقه انتصاره الثالث في البطولة

وفاز منتخب سيدات مصر على غينيا بنتيجة 29-22 في ختام دور المجموعات.

وفازت شيماء الوزيري بجائزة الأفضل في المباراة.

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وانتصر منتخب مصر سابقا على المغرب بنتيجة 28-20 وتونس 22-21

وينتظر منتخب مصر مواجهة وصيف المجموعة الثالثة بين الكاميرون والسنغال لمواجهته في الدور ربع النهائي بعد غد الأربعاء.

ويصعد المتأهلون إلى المربع الذهبي لكأس العالم 2023 والمقرر إقامته في نوفمبر بدول الدنمارك والنرويج والسويد.

وحال نجاح مصر في التأهل لكأس العالم ستكون المرة الأولى التي يشارك فيها منتخب السيدات في المونديال.

ويشارك منتخب مصر في بطولة إفريقيا للمرة الأولى منذ عشر سنوات.

وكانت المشاركة الأخيرة في نسخة 2012.

ولم ينجح منتخب مصر في التأهل إلى ربع النهائي من قبل منذ أصبحت المشاركة بأكثر من 8 منتخبات.

منتخب مصر سيدات كرة يد أمم إفريقيا
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