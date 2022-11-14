كأس العالم - لأن الحياة لا تنتهي هنا.. هدف عكسي تسبب في مقتل إسكوبار رميا بالرصاص

الإثنين، 14 نوفمبر 2022 - 15:31

كتب : FilGoal

اسكوبار

يتصدر اسم اسكوبار دائما تاريخ كولومبيا في كرة القدم.

ثنائي أُطلق عليهم هذا الإسم ساعدوا كثيرا في تغيير التاريخ وكانت نهايتهم واحدة بالرصاص.

هل تتخيل أن ثمن الهدف العكسي هو 6 رصاصات حتى وإن كنت الأفضل في مركزك؟ خيال تحول لحقيقة في 1994 بكولومبيا

شاهد الفيديو بالكامل

كأس العالم اسكوبار
نرشح لكم
كأس العالم - البرازيل.. لأن الكتابة عن السامبا ليست بهذه السهولة حوار في الجول - ميجيل آنخل نادال: لو كنت دربت رافاييل لما حظي بهذه المسيرة الرائعة مدرب البرازيل: خروج إيطاليا من تصفيات كأس العالم يدل على غرابة كرة القدم كأس العالم - مدرب تونس: هدفنا تحقيق الحلم وتخطي دور المجموعات فهد المولد يعلق على استبعاده من كأس العالم الإصابة تهدد مشاركة أبو خلال مع المغرب في كأس العالم كأس العالم – المغرب.. الأسود ستزأر مهما كان الثمن قائمة غانا - ويليامز يقود الحلم.. محلي وحيد واستبعاد الثلاثي المجنس في كأس العالم
أخر الأخبار
بعثة المنتخب الأولمبي تصل إلى المغرب 22 دقيقة | الكرة المصرية
إنفرط العقد.. سقوط أكبر المدافعين عن كريستيانو رونالدو 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس العالم - البرازيل.. لأن الكتابة عن السامبا ليست بهذه السهولة 37 دقيقة | قطر 2022
سيراميكا كليوباترا يهزم المصري وديا 47 دقيقة | الكرة المصرية
نهاية حلم كأس العالم.. منتخب الناشئين يخسر أمام المغرب في تصفيات أمم إفريقيا 54 دقيقة | الكرة المصرية
حوار في الجول - ميجيل آنخل نادال: لو كنت دربت رافاييل لما حظي بهذه المسيرة الرائعة ساعة | قطر 2022
استدعاء مروان حمدي لقائمة منتخب مصر بدلا من مرموش ساعة | الكرة المصرية
كابتن ماجد بالصيني: هل ستحصل الصين على كأس العالم 2050؟ ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ليلة للنسيان.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثامبتون 2 عبد الله السعيد: الأهلي يفعل كل شيء لتدمير مستقبلي.. وقراري قتلهم 3 الكونفدرالية – الاتحاد المنستيري يقصي حامل اللقب.. تعرف على المتأهلين للمجموعات 4 قائمة مصر - صلاح على رأس المحترفين ولاعبي بيراميدز.. واستبعاد 11 من المعسكر الأول