تشكيل منتخب مصر للناشئين - جبريال وأيمن أمير يقودان الفريق لمواجهة المغرب
الإثنين، 14 نوفمبر 2022 - 15:13
كتب : FilGoal
أعلن محمد وهبة مدرب منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما تشكيل فريقه الذي سيواجه المغرب بعد قليل.
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المغرب | تحت 17
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مصر | تحت 17
تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية | تحت 17انتهت 16:30
ويلعب منتخب مصر مع المغرب في الجولة الأخيرة من تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 17 عاما.
وشهد التشكيل مشاركة تيبو جبريال وأيمن أمير عبد العزيز، بينما يجلس عمر سيد معوض على مقاعد البدلاء.
وجاء التشكيل بالكامل كالآتي
الحارس: تامر عبد المنعم
الدفاع: عبد الرحمن علي - محمد نبيه - أحمد عابدين - علي نوفل
الوسط: تيبو جبريال - مروان محمود - إبراهيم عادل
الهجوم: محمد عبد الناصر - حسام حسن - أيمن أمير
ويحتاج منتخب مصر للفوز بأي نتيجة للتأهل في حال تعثر أمام ليبيا ضد تونس وبهدفين في حال حقق منتخب ليبيا الفوز على تونس.
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