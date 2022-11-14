قائمة غانا - ويليامز يقود الحلم.. محلي وحيد واستبعاد الثلاثي المجنس في كأس العالم

الإثنين، 14 نوفمبر 2022 - 15:10

كتب : FilGoal

غانا

أعلن أوتو أدو المدير الفني لمنتخب غانا عن القائمة النهائية لخوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

ويتواجد منتخب غانا في المجموعة الثامنة مع البرتغال وأوروجواي وكوريا الجنوبية.

ويغيب الحارس جو ولاكوت عن القائمة بسبب الإصابة بكسر في الاصبع.

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الاتحاد الغاني كان قد أعلن عن موافقة ستة لاعبين على تمثيل المنتخب في وقت سابق وهم إيناكي ويليامز ومحمد ساليسو وطارق لامبتي وستيفان أمبروسيس وباتريك فايفر ورانسفورد يبواه كونيجسدورفر.

ولم يتواجد الثلاثي الأخير في قائمة المنتخب النهائية للمونديال.

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وجاءت قائمة غانا كالتالي:

حراسة المرمى: لاورنس أتي زيجي (سانت جالين السويسري) - إبراهيم دانلاد (أشانتي كوتوكو الغاني) - عبد المناف نور الدين (كاس أوبن البلجيكي)

خط الدفاع: دينيس أودوي (كلوب بروج البلجيكي) - طارق لامبتي (برايتون الإنجليزي) - أليدو سيدو (كليرمون الفرنسي) - دانييل أمارتي (ليستر سيتي الإنجليزي) - جوزيف أيدو (سيلتا فيجو) - ألكساندر دجيكو (ستراسبورج الفرنسي) - عبد الرحمن بابا (ريدينج الإنجليزي) - جوناثان منساه (كولومبوس كرو الأمريكي) - محمد ساليسو (ساوثامبتون الإنجليزي)

خط الوسط: توماس بارتي (أرسنال الإنجليزي) - أندري أيو (السد القطري) - إليشا أوسو (جينت البلجيكي) - ساليس عبد الصمد (لانس الفرنسي) - محمد قدوس (أياكس الهولندي) - دانييل كوفي كيريه (فرايبورج الألماني)

خط الهجوم: جوردان أيو (كريستال بالاس الإنجليزي) - إيناكي ويليامز (أتلتيك بلباو الإسباني) - كمال سواه (كلوب بروج البلجيكي) - عثمان بوكاري (ريد ستار الصربي) - أنطوان سيمينيو (بريستول سيتي الإنجليزي) - كمال الدين سوليمانا (رين الفرنسي) - دانييل بارنيه أفريي (هارتس أوف أوك الغاني)

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ويلعب منتخب "النجوم السوداء" مبارانه الأولى أمام البرتغال في 24 نوفمبر الجاري على ملعب 974.

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