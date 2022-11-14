مدرب بلجيكا: مواجهة مصر تفي بجميع جوانب استعداداتنا لـ كأس العالم

الإثنين، 14 نوفمبر 2022 - 14:46

كتب : FilGoal

روبيرتو مارتينيز

يرى روبيرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا أن مواجهة مصر الودية ستكون خير استعداد قبل المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر.

ويلعب منتخب بلجيكا ضد مصر وديا يوم الجمعة 18 نوفمبر في الكويت استعدادا للمشاركة في كأس العالم.

وقال مارتينيز في تصريحات لصحيفة DH البلجيكية: "مواجهة مصر تتيح لنا الفرصة للتحضير لبطولة كبرى بطريقة محددة مع التركيز على الجدول الزمني".

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وأضاف "اللعب ضد خصم إفريقي في بلد شرق أوسطي يفي بجميع جوانب استعدادنا لكأس العالم".

ووصل منتخب مصر إلى الكويت وخاض تدريبه الأول أمس السبت استعداد لمواجهة بلجيكا.

مباراة مصر ستكون هي الودية الوحيدة لبلجيكا قبل التوج لقطر للمشاركة في كأس العالم.

ويلعب منتخب بلجيكا في الجولة السادسة بجانب كل من المغرب وكندا وكرواتيا.

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