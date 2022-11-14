رسالة مؤثرة من راموس بعد الاستبعاد من قائمة كأس العالم

تحدث سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان عن استبعاده من قائمة إسبانيا التي تشارك في كأس العالم 2022.

وخلت قائمة منتخب إسبانيا في كأس العالم من اسم المدافع المخضرم.

وقال راموس كلمات مؤثرة عبر حسابه على إنستجرام، جاءت على النحو التالي:

"كان الموسم الماضي صعبا بسبب الإصابات والتكيف مع نادي جديد ومدينة جديدة".

"حاولت التعافي جسديا ونفسيا والعودة لمستواي، مسترشدا بالأهداف والطموحات التي يضعها المرء دائمًا لنفسه".

"لحسن الحظ، أستطيع أن أقول إن هذا الموسم أشعر وكأنني عدت مرة أخرى للاستمتاع بكرة القدم، باللعب مع فريق عظيم في مدينة عظيمة مثل باريس".

"كأس العالم؟ بالطبع، كان أحد تلك الأحلام الكبيرة التي أردت تحقيقها. كان من الممكن أن يكون المونديال الخامس لي، لكن لسوء الحظ سأضطر لمشاهدته في المنزل".

"الأمر صعب، لكن الشمس ستظل تشرق كل صباح. لن أغير أي شيء عن نفسي. ليس عقليتي. ليس شغفي. أعيش 24 ساعة من التفكير في كرة القدم".

View this post on Instagram A post shared by Sergio Ramos (@sergioramos)

"هذا ما أشعر به وأردت مشاركته معكم جميعًا".

"شكرا لكم على الدعم هناك الكثير من التحديات والأهداف في المستقبل"

"أتمنى الأفضل لإسبانيا".

وأعلن إنريكي يوم الجمعة رسميا قائمة فريقه المستدعاة لخوض منافسات المونديال.

وشهدت القائمة تواجد 18 لاعبا من الدوري الإسباني وخمسة من الإنجليزي واثنين من الفرنسي وواحد من الألماني.

وأصبح جافي لاعب برشلونة أصغر لاعب ينضم لقائمة إسبانيا في التاريخ بعمر الـ18 يوما و98 ويوما ليتجاوز رقم سيسك فابريجاس الذي تواجد مع اللا روخا بسن الـ19 عاما و10 أيام.

ويلعب منتخب إسبانيا في المونديال للمرة الـ16 في تاريخه ويطمح لتكرار إنجازه في التتويج باللقب بعد نسخة 2010.

ويتواجد منتخب إسبانيا في المجموعة الخامسة بجوار كل من ألمانيا واليابان وكوستاريكا.

وجاءت قائمة إسبانيا كالتالي:

في حراسة المرمى: أوناي سيمون "أتليتك بلباو الإسباني"- روبرت سانشيز "برايتون الإنجليزي"- ديفيد ريا "برينتفورد الإنجليزي"

في الدفاع: داني كارفاخال "ريال مدريد الإسباني"- سيزار أزبليكويتا "تشيلسي الإنجليزي"- إريك جارسيا "برشلونة الإسباني"- هوجو جويامون "فالنسيا الإسباني"- باو توريس "فياريال الإسباني"- أيمريك لابورتي "مانشستر سيتي الإنجليزي"- جوردي ألبا "برشلونة الإسباني"- خوسيه جايا "فالنسيا الإسباني"

في الوسط: سيرجيو بوسكيتس "برشلونة الإسباني"- رودريجو "مانشستر سيتي الإنجليزي"- جافي "برشلونة الإسباني"- كارلوس سولير "باريس سان جيرمان الفرنسي"- ماركوس يورينتي "أتليتكو مدريد الإسباني"- بيدري "برشلونة الإسباني"- كوكي "أتليتكو مدريد الإسباني"

في الهجوم: فيران توريس "برشلونة الإسباني"- نيكو ويليامز "أتليتك بلباو الإسباني"- يريمي بينو "فياريال الإسباني"- ألفارو موراتا "أتليتكو مدريد الإسباني"- ماركو أسينسيو "ريال مدريد الإسباني"- بابلو سارابيا "باريس سان جيرمان الفرنسي"- داني أولمو "لايبزيج الألماني"- أنسو فاتي "برشلونة الإسباني".

video:1