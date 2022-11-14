تير شتيجن يتخلف عن السفر مع ألمانيا إلى عمان قبل كأس العالم

الإثنين، 14 نوفمبر 2022 - 13:05

كتب : FilGoal

مارك أندري تير شتيجن - ألمانيا

تخلف مارك أندريه تير شتيجن حارس منتخب ألمانيا عن السفر مع الفريق إلى سلطنة عمان قبل أيام من انطلاق كأس العالم 2022.

وينطلق كأس العالم في قطر يوم الأحد المقبل ويستمر حتى 18 ديسمبر القادم.

وأفاد الاتحاد الألماني لكرة القدم في بيان: "مارك أندريه تير شتيجن لن يسافر مع الفريق إلى المعسكر التدريبي في عمان يوم الإثنين بسبب مشكلة في المعدة".

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وأضاف البيان "حارس برشلونة سيبقى في فرانكفورت للتعافي وسينضم للفريق في أقرب وقت ممكن".

تير شتيجن هو أحد 3 حراس في قائمة ألمانيا النهائية لكأس العالم، رفقة مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ وكيفن تراب حارس آينترلخت فرانكفورت.

وتواجد يوسوفا موكوكو لاعب بوروسيا دورتموند في قائمة ألمانيا المستدعاة لـ كأس العالم 2022 ليصبح أصغر لاعب مع المانشافت.

ويبلغ موكوكو من العمر 17 عاما و355 يوما، وكان أصغر لاعب شارك في كأس العالم هو يورمان وايت سايد مع أيرلندا الشمالية في كأس العالم 1982.

وأعلن هانز فيليك المدير الفني لـ منتخب ألمانيا قائمة الفريق التي ظهر توماس مولر في هجومها.

وشهدت القائمة ضم 26 لاعبًا وهو الحد الأقصى في القوائم النهائية.

وحضر مانويل نوير على رأس القائمة، بالإضافة إلى مدافع ريال مدريد أنطونيو روديجير.

وظهر ماريو جوتزه الفتي الذهبي الذي سجّل الهدف التاريخي لمنتخب ألمانيا أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2014.

واستُبعد ماتس هوملز مدافع بوروسيا دورتموند ويوليان دراكسلر لاعب وسط بنفيكا من القائمة.

ويغيب الثنائي الهجومي ماركو رويس وتيمو فيرنر بسبب الإصابة التي لحقت بهما مؤخرا.

فيما يغيب توني كروس لاعب ريال مدريد بعدما قرر الاعتزال بعد نهاية يورو 2020.

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وتلعب ألمانيا في المجموعة الخامسة رفقة منتخبات اليابان وإسبانيا وكوستاريكا.

ويستهل منتخب ألمانيا مشواره بمواجهة اليابان في 23 نوفمبر الجاري، ثم إسبانيا 27 نوفمبر، وأخيرا كوستاريكا في الأول من ديسمبر.

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