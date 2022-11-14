استبعاد كيمبيمبي من قائمة فرنسا لـ كأس العالم.. وتعويضه بأكسيل ديساسي

الإثنين، 14 نوفمبر 2022 - 13:03

كتب : FilGoal

أليكس ديساسي - موناكو

أعلن منتخب فرنسا استبعاد بريسنيل كيمبيبي لاعب باريس سان جيرمان من قائمة الفريق التي ستشارك في كأس العالم 2022.

أكسيل ديساسي

النادي : موناكو

بريسنيل كيمبيمبي

النادي : باريس سان جيرمان

فرنسا
كأس العالم 2022

وكان ديدييه ديشام مدرب الفريق قد اختار قائمة من 26 لاعب لخوض نهائيات كأس العالم في قطر.

وجاء قرار ديشامب باستبعاد كيمبيمبي لعدم الجاهزية بسبب الإصابة التي يعاني منها اللاعب ولم يشفى منها بشكل كامل.

أخبار متعلقة:
كييزا: عودتي للملاعب تأخرت بسبب انتكاسة مران الأهلي - السولية يشارك بالكامل.. ومتولي وعبد المنعم يواصلان التأهيل تقرير: ثلاثي مغربي يتنافس على تعويض غياب حاريث عن كأس العالم الجزيري ومعلول يقودان قائمة تونس النهائية لـ كأس العالم.. تواجد 4 حراس

وقرر ديشامب استدعاء أكسيل ديساسي لاعب موناكو للقائمة من أجل تعويض غياب كيمبيمبي.

ديساسي صاحب الـ 24 عاما شارك مع موناكو في 23 مباراة من بداية الموسم وسجل ثلاثة أهداف وصنع أربعة على الرغم من كونه لاعب قلب دفاع.

وكان ديشامب قد استدعى ماركوس تورام لاعب بوروسيا مونشنجلادبخ للقائمة صباح اليوم الإثنين.

وجاءت قائمة ديديه ديشامب المدير الفني للديوك:

حراسة المرمى: هوجو لوريس (توتنام الإنجليزي) – ألفونسو أريولا (فولام الإنجليزي) - مانداندا (مارسيليا الفرنسي)

الدفاع: إبراهيما كوناتي (ليفربول الإنجليزي) - ويليام ساليبا (أرسنال الإنجليزي) – ثيو هيرنانديز (ميلان الإيطالي) – أليكس ديساسي (موناكو الفرنسي) – جول كوندي (برشلونة الإسباني) – بنيامين بافارد (بايرن ميونيخ الألماني) – دايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ الألماني) – رافائيل فاران (مانشستر يونايتد الإنجليزي) - لوكاس هيرنانديز (بايرن ميونيخ الألماني)

الوسط: ماتيو جيندوزي (أولمبيك مارسيليا الفرنسي) – يوسف فوفانا (موناكو الفرنسي) – أدريان رابيو (يوفنتوس الإيطالي) - أورلين تشواميني (ريال مدريد الإسباني) – جوردان فيرتو (مارسيليا الفرنسي) - إدوارد كامافينجا (ريال مدريد الإسباني).

الهجوم: كريم بنزيمة (ريال مدريد الإسباني) – أنطوان جريزمان (أتليتكو مدريد الإسباني) – أوليفيه جيرو (ميلان الإيطالي) – كيليان مبابي (باريس سان جيرمان الفرنسي) - عثمان ديمبيلي (برشلونة الإسباني) - كينجسلي كومان (بايرن ميونيخ الألماني) - كريستوفر نكونكو (لايبزيج الألماني) - ماركوس تورام (بوروسيا مونشنجلادبخ الألماني).

ويتواجد منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة بجوار منتخبات الدنمارك وتونس وأستراليا.

ويأتي جدول فرنسا في كأس العالم كالآتي:

الثلاثاء 22 نوفمبر: فرنسا × أستراليا (الساعة 9 مساء)

السبت 26 نوفمبر: فرنسا × الدنمارك (الساعة 6 مساء)

الأربعاء 30 نوفمبر: فرنسا × تونس (الساعة 5 مساء)

كأس العالم 2022 قطر 2022 فرنسا بريسنيل كيمبيمبي أكسيل ديساسي
نرشح لكم
تير شتيجن يتخلف عن السفر مع ألمانيا إلى عمان قبل كأس العالم كأس العالم - أستراليا.. ما بعد لكمات تيم كاهيل تقرير: ثلاثي مغربي يتنافس على تعويض غياب حاريث عن كأس العالم الجزيري ومعلول يقودان قائمة تونس النهائية لـ كأس العالم.. تواجد 4 حراس لاستكمال مسيرة والده.. تورام يكمل قائمة منتخب فرنسا لـ كأس العالم 2022 تقارير: انهيار حلم المونديال.. إصابة قوية لـ أمين حاريت مع مارسيليا كأس العالم - قصة معجزة بيرن التي أنهت أحلام الفريق الذهبي للمجر قائمة الدنمارك النهائية - إريكسن يقود الديناميت في كأس العالم
أخر الأخبار
تير شتيجن يتخلف عن السفر مع ألمانيا إلى عمان قبل كأس العالم 13 دقيقة | قطر 2022
استبعاد كيمبيمبي من قائمة فرنسا لـ كأس العالم.. وتعويضه بأكسيل ديساسي 16 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم - أستراليا.. ما بعد لكمات تيم كاهيل 24 دقيقة | قطر 2022
مران الأهلي - السولية يشارك بالكامل.. ومتولي وعبد المنعم يواصلان التأهيل 37 دقيقة | الكرة المصرية
كييزا: عودتي للملاعب تأخرت بسبب انتكاسة 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: ثلاثي مغربي يتنافس على تعويض غياب حاريث عن كأس العالم ساعة | قطر 2022
الجزيري ومعلول يقودان قائمة تونس النهائية لـ كأس العالم.. تواجد 4 حراس ساعة | قطر 2022
أليجري: يجب أن أشكر اللاعبين على ما تحقق في الفترة الأخيرة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أبطال أوروبا - مواجهتان ناريتان في ثمن النهائي.. وفرصة الثأر لـ صلاح 2 ليلة للنسيان.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثامبتون 3 الكونفدرالية – الاتحاد المنستيري يقصي حامل اللقب.. تعرف على المتأهلين للمجموعات 4 عبد الله السعيد: الأهلي يفعل كل شيء لتدمير مستقبلي.. وقراري قتلهم