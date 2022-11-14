استبعاد كيمبيمبي من قائمة فرنسا لـ كأس العالم.. وتعويضه بأكسيل ديساسي

أعلن منتخب فرنسا استبعاد بريسنيل كيمبيبي لاعب باريس سان جيرمان من قائمة الفريق التي ستشارك في كأس العالم 2022.

وكان ديدييه ديشام مدرب الفريق قد اختار قائمة من 26 لاعب لخوض نهائيات كأس العالم في قطر.

وجاء قرار ديشامب باستبعاد كيمبيمبي لعدم الجاهزية بسبب الإصابة التي يعاني منها اللاعب ولم يشفى منها بشكل كامل.

وقرر ديشامب استدعاء أكسيل ديساسي لاعب موناكو للقائمة من أجل تعويض غياب كيمبيمبي.

ديساسي صاحب الـ 24 عاما شارك مع موناكو في 23 مباراة من بداية الموسم وسجل ثلاثة أهداف وصنع أربعة على الرغم من كونه لاعب قلب دفاع.

وكان ديشامب قد استدعى ماركوس تورام لاعب بوروسيا مونشنجلادبخ للقائمة صباح اليوم الإثنين.

وجاءت قائمة ديديه ديشامب المدير الفني للديوك:

حراسة المرمى: هوجو لوريس (توتنام الإنجليزي) – ألفونسو أريولا (فولام الإنجليزي) - مانداندا (مارسيليا الفرنسي)

الدفاع: إبراهيما كوناتي (ليفربول الإنجليزي) - ويليام ساليبا (أرسنال الإنجليزي) – ثيو هيرنانديز (ميلان الإيطالي) – أليكس ديساسي (موناكو الفرنسي) – جول كوندي (برشلونة الإسباني) – بنيامين بافارد (بايرن ميونيخ الألماني) – دايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ الألماني) – رافائيل فاران (مانشستر يونايتد الإنجليزي) - لوكاس هيرنانديز (بايرن ميونيخ الألماني)

الوسط: ماتيو جيندوزي (أولمبيك مارسيليا الفرنسي) – يوسف فوفانا (موناكو الفرنسي) – أدريان رابيو (يوفنتوس الإيطالي) - أورلين تشواميني (ريال مدريد الإسباني) – جوردان فيرتو (مارسيليا الفرنسي) - إدوارد كامافينجا (ريال مدريد الإسباني).

الهجوم: كريم بنزيمة (ريال مدريد الإسباني) – أنطوان جريزمان (أتليتكو مدريد الإسباني) – أوليفيه جيرو (ميلان الإيطالي) – كيليان مبابي (باريس سان جيرمان الفرنسي) - عثمان ديمبيلي (برشلونة الإسباني) - كينجسلي كومان (بايرن ميونيخ الألماني) - كريستوفر نكونكو (لايبزيج الألماني) - ماركوس تورام (بوروسيا مونشنجلادبخ الألماني).

ويتواجد منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة بجوار منتخبات الدنمارك وتونس وأستراليا.

ويأتي جدول فرنسا في كأس العالم كالآتي:

الثلاثاء 22 نوفمبر: فرنسا × أستراليا (الساعة 9 مساء)

السبت 26 نوفمبر: فرنسا × الدنمارك (الساعة 6 مساء)

الأربعاء 30 نوفمبر: فرنسا × تونس (الساعة 5 مساء)