مران الأهلي - السولية يشارك بالكامل.. ومتولي وعبد المنعم يواصلان التأهيل

الإثنين، 14 نوفمبر 2022 - 12:41

كتب : FilGoal

مران الأهلي

استئنف الأهلي مرانه على ملعب مختار التتش بعد فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق استغلالا لتوقف الدوري.

وعاد مارسيل كولر مدرب الفريق لمصر بعد قضاء فترة إجازة في سويسرا برفقة عائلته.

وشارك عمرو السولية في المران الجماعي بالكامل بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي تعرض لها.

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وواصل محمود ماتولي ومحمد عبد المنعم برنامجهما التأهيلي استعدادا للعودة للمران الجماعي.

وخاض عبد المنعم جزء من تدريبات الركض حول الملعب مع بعض التدريبات الفردية تحت إشراف محمود حمدي أخصائي التأهيل.

بينما اكتفى متولي بجلسات تدريب في الجيم.

ويغيب عبد المنعم عن التدريبات الجماعية للفريق بسبب خضوعه لجراحة الأنف، بينما يغيب متولي بعد تعرضه لإصابة عضلية في معسكر المنتخب الأخير.

ويخوض الأهلي مرانه غدا الثلاثاء على فترتين أحدها صباحا والأخرى عصرا وفقا للبرناجم البدني الذي وضعه كولر للفريق.

ويستعد الأهلي خلال الفترة المقبلة لمباراة المقاولون العرب في كأس مصر لموسم 2021/2022 والمحدد لها يوم 27 من الشهر الجاري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري بفارق الأهداف عن الاتحاد السكندري المتصدر بعد أن حقق كل منهما العلامة الكاملة بالفوز في أول ثلاث مباريات.

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