كييزا: عودتي للملاعب تأخرت بسبب انتكاسة

كشف فيدريكو كييزا نجم يوفنتوس الشاب أن عودته للملاعب تأخرت بسبب انتكاسة خلال التأهيل من إصابته في الرباط الصليبي.

في المباريات الأخيرة عاد كييزا تدريجيا للعب في صفوف يوفنتوس بعدما غاب لعدة أشهر بسبب قطع في الرباط الصليبي.

وقال كييزا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "من الجيد العودة للملعب. بعد مرور 10 أشهر مرت ببطء شديد علي".

وأضاف "بدت الأمور قريبة للعودة في أغسطس، لكن ظهرت مشاكل جديدة أخرت عودتي".

وأكمل "لعب الأشخاص الذين يحبونني والمقربين لي دورا في الخروج من اللحظات الصعبة ، كان ذلك ضروريًا لاستعادة حالتي وثقتي في الملعب".

وأتم الدولي الإيطالي "كنت أفضل اللعب في كأس العالم في هذا التوقيت، لكنني سأستخدم فترة الراحة للقيام بالاستعدادات التي لم أقم بها في أغسطس ثم أساعد الفريق في يناير".

وأنهى يوفنتوس فترة ما قبل كأس العالم في المربع الذهبي للدوري الإيطالي، بعد الفوز على لاتسيو الذي رفع رصيد السيدة العجوز للنقطة الـ 31 في المركز الثالث بفارق نقطتين عن ميلان صاحب المركز الثاني وبفارق 10 نقاط عن نابولي المتصدر.

وحقق البيانكونيري فوزه السادس على التوالي في بطولة الدوري الإيطالي بعد فترة من تذبذب المستوى مع بداية الموسم.

وسيلعب يوفنتوس مباراته المقبلة ضد كريمونيسي خارج ملعبه يوم 4 يناير 2023 في أول جولة عقب نهاية كأس العالم.

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