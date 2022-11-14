لاستكمال مسيرة والده.. تورام يكمل قائمة منتخب فرنسا لـ كأس العالم 2022

الإثنين، 14 نوفمبر 2022 - 11:29

كتب : FilGoal

ماركوس تورام يحتفل بهدف مونشنجلادباخ ضد ريال مدريد

أكمل ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا القائمة التي اختارها لخوض نهائيات كأس العالم 2022.

وقرر ديشامب استدعاء ماركوس تورام مهاجم بوروسيا مونشنجلادبخ للقائمة النهائية التي ستشارك في البطولة.

وكان ديشامب قد أعلن قائمة تضم 25 لاعبا فقط في وقت سابق قبل أن يعلن تواجد تورام لتكتمل القائمة.

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ماركوس هو نجل ليليان تورام نجم دفاع منتخب فرنسا السابق والذي توج بكأس العالم 1998 وكان وصيفا لنسخة 2006.

وجاءت قائمة ديديه ديشامب المدير الفني للديوك:

حراسة المرمى: هوجو لوريس (توتنام الإنجليزي) – ألفونسو أريولا (فولام الإنجليزي) - مانداندا (مارسيليا الفرنسي)

الدفاع: إبراهيما كوناتي (ليفربول الإنجليزي) - ويليام ساليبا (أرسنال الإنجليزي) – ثيو هيرنانديز (ميلان الإيطالي) – برسنيل كيمبيمبي (باريس سان جيرمان الفرنسي) – جول كوندي (برشلونة الإسباني) – بنيامين بافارد (بايرن ميونيخ الألماني) – دايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ الألماني) – رافائيل فاران (مانشستر يونايتد الإنجليزي) - لوكاس هيرنانديز (بايرن ميونيخ الألماني)

الوسط: ماتيو جيندوزي (أولمبيك مارسيليا الفرنسي) – يوسف فوفانا (موناكو الفرنسي) – أدريان رابيو (يوفنتوس الإيطالي) - أورلين تشواميني (ريال مدريد الإسباني) – جوردان فيرتو (مارسيليا الفرنسي) - إدوارد كامافينجا (ريال مدريد الإسباني).

الهجوم: كريم بنزيمة (ريال مدريد الإسباني) – أنطوان جريزمان (أتليتكو مدريد الإسباني) – أوليفيه جيرو (ميلان الإيطالي) – كيليان مبابي (باريس سان جيرمان الفرنسي) - عثمان ديمبيلي (برشلونة الإسباني) - كينجسلي كومان (بايرن ميونيخ الألماني) - كريستوفر نكونكو (لايبزيج الألماني) - ماركوس تورام (بوروسيا مونشنجلادبخ الألماني).

ويتواجد منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة بجوار منتخبات الدنمارك وتونس وأستراليا.

ويأتي جدول فرنسا في كأس العالم كالآتي:

الثلاثاء 22 نوفمبر: فرنسا × أستراليا (الساعة 9 مساء)

السبت 26 نوفمبر: فرنسا × الدنمارك (الساعة 6 مساء)

الأربعاء 30 نوفمبر: فرنسا × تونس (الساعة 5 مساء)

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