خبر في الجول - فيتوريا يدرس أسماء المستبعدين من معسكر القاهرة لاختيار بديل مرموش

الإثنين، 14 نوفمبر 2022 - 10:57

كتب : أحمد الخولي

روي فيتوريا - مران منتخب مصر

استبعد روي فيتوريا مدرب منتخب مصر عمر مرموش من قائمة الفريق التي ستواجه بلجيكا وديا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بلجيكا وديا يوم الجمعة المقبل في الكويت.

وعلم FilGoal.com أن فيتوريا قرر استدعاء لاعبا بديلا لقائمة منتخب مصر لتعويض غياب مرموش في مواجهة بلجيكا.

أخبار متعلقة:
استبعاد مرموش من مواجهة بلجيكا بسبب الإصابة خبر في الجول - بسبب الإصابة.. مرموش يغيب عن ودية مصر وبلجيكا تقارير: بعد اتهام مورينيو له بالخيانة.. كارسدورب يغادر روما برفقة عائلته رونالدو يفتح النار على الجميع: شعرت بالخيانة في مانشستر.. ولا أحترم تين هاج

ويدرس فيتوريا بعض الأسماء من المعكسر الأول الذي أقيم في القاهرة لاستدعاء أحدهم لمواجهة بلجيكا.

ويرغب المدرب البرتغالي في دراسة اسم اللاعب الذي سيستدعيه بشكل جيد قبل اتخاذ قراره النهائي لكي لا يتعذر انضمامه لمعسكر الكويت لأي أسباب.

وتعرض مرموش للإصابة خلال مباراة فريقه فولفسبورج أمام هوفنهايم وغادر الملعب في الدقيقة 12.

وكان اللاعبين الذين تم استبعادهم عقب المعكسر الأول في مراكز الهجوم هم أحمد عبد القادر ومصطفى عبد الرؤوف "زيكو" ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان ومروان حمدي، ما يعني أن أحدهم سيكون الأقرب لتعويض مرموش في مباراة بلجيكا.

وخاض منتخب مصر تدريباته باستاد نادي الكويت في إطار الاستعداد لودية بلجيكا المقرر لها 19 نوفمبر الجاري بالكويت.

وشهد مران منتخب مصر مشاركة 19 لاعبا في انتظار وصول باقي المحترفين إلى معسكر الفراعنة، وذلك قبل الإعلان عن وصول النني وكوكا.

وانتظم الثنائي أحمد حجازي وطارق حامد في مران المنتخب بعد عودته من السعودية.

ومن المنتظر أن ينضم كل من محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد لمعسكر المنتخب.

وأقام منتخب مصر معسكره على فترتين الأولى من 7 إلى 11 نوفمبر والفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر.

ويعود المنتخب للقاهرة يوم 19، عقب خوض ودية بلجيكا.

وبعد استبعاد مرموش أصبحت القائمة تضم 23 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمد عواد (الزمالك).

الدفاع: عمر جابر (الزمالك) - أكرم توفيق (الأهلي) - أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي) - علي جبر (بيراميدز) - أسامة جلال (بيراميدز) - محمود علاء (الاتحاد) - محمد حمدي (بيراميدز) - حسين السيد (المصري).

الوسط: طارق حامد (اتحاد جدة السعودي) - حمدي فتحي (الأهلي) - محمد النني (أرسنال الإنجليزي) - إمام عاشور (الزمالك) - محمود حمادة (فاركو) - محمد مجدي "أفشة" (الأهلي) - طاهر محمد طاهر (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - محمود حسن "تريزيجية" (طرابزون سبور التركي).

الهجوم: أحمد حسن كوكا (ألانيا سبور التركي) -عمر مرموش (فولفسبورج الألماني) - مصطفي محمد (نانت الفرنسي).

عمر مرموش منتخب مصر روي فيتوريا
نرشح لكم
خبر في الجول - بسبب الإصابة.. مرموش يغيب عن ودية مصر وبلجيكا منسق المنتخب: استقبال خاص لـ محمد صلاح.. وهذا ما دار بين فيتوريا والنني جاريدو: صالح جمعة في أفضل حالاته البدنية.. ومتفائل بخوض موسم رائع مع الإسماعيلي مصدر مقرب من مدبولي: لم يفسخ تعاقده مع الإسماعيلي حبا في الجماهير.. وشرط التجديد بدون محمد صلاح.. منتخب مصر يخوض مرانه الأول في الكويت حوار أليو ديانج: كنت حزينا للغياب عن نهائي القرن.. وهذا ما دار بيني وبين كانتي الاتحاد السكندري لـ في الجول: الزمالك لم يطلب عودة محمود علاء في يناير منتخب مصر يصل إلى الكويت استعدادا لمواجهة بلجيكا
أخر الأخبار
تقرير: ثلاثي مغربي يتنافس على تعويض غياب حاريث عن كأس العالم 12 دقيقة | قطر 2022
الجزيري ومعلول يقودان قائمة تونس النهائية لـ كأس العالم.. تواجد 4 حراس 33 دقيقة | قطر 2022
أليجري: يجب أن أشكر اللاعبين على ما تحقق في الفترة الأخيرة 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - فيتوريا يدرس أسماء المستبعدين من معسكر القاهرة لاختيار بديل مرموش ساعة | الكرة المصرية
استبعاد مرموش من مواجهة بلجيكا بسبب الإصابة 2 ساعة | منتخب مصر
خبر في الجول - بسبب الإصابة.. مرموش يغيب عن ودية مصر وبلجيكا 11 ساعة | منتخب مصر
رونالدو يفتح النار على الجميع: شعرت بالخيانة في مانشستر.. ولا أحترم تين هاج 11 ساعة | الدوري الإنجليزي
تقارير: بعد اتهام مورينيو له بالخيانة.. كارسدورب يغادر روما برفقة عائلته 11 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - تعرف على نتائج قرعة البطولات الأوروبية 2 أبطال أوروبا - مواجهتان ناريتان في ثمن النهائي.. وفرصة الثأر لـ صلاح 3 ليلة للنسيان.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثامبتون 4 الكونفدرالية – الاتحاد المنستيري يقصي حامل اللقب.. تعرف على المتأهلين للمجموعات