خبر في الجول - فيتوريا يدرس أسماء المستبعدين من معسكر القاهرة لاختيار بديل مرموش

استبعد روي فيتوريا مدرب منتخب مصر عمر مرموش من قائمة الفريق التي ستواجه بلجيكا وديا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بلجيكا وديا يوم الجمعة المقبل في الكويت.

وعلم FilGoal.com أن فيتوريا قرر استدعاء لاعبا بديلا لقائمة منتخب مصر لتعويض غياب مرموش في مواجهة بلجيكا.

ويدرس فيتوريا بعض الأسماء من المعكسر الأول الذي أقيم في القاهرة لاستدعاء أحدهم لمواجهة بلجيكا.

ويرغب المدرب البرتغالي في دراسة اسم اللاعب الذي سيستدعيه بشكل جيد قبل اتخاذ قراره النهائي لكي لا يتعذر انضمامه لمعسكر الكويت لأي أسباب.

وتعرض مرموش للإصابة خلال مباراة فريقه فولفسبورج أمام هوفنهايم وغادر الملعب في الدقيقة 12.

وكان اللاعبين الذين تم استبعادهم عقب المعكسر الأول في مراكز الهجوم هم أحمد عبد القادر ومصطفى عبد الرؤوف "زيكو" ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان ومروان حمدي، ما يعني أن أحدهم سيكون الأقرب لتعويض مرموش في مباراة بلجيكا.

وخاض منتخب مصر تدريباته باستاد نادي الكويت في إطار الاستعداد لودية بلجيكا المقرر لها 19 نوفمبر الجاري بالكويت.

وشهد مران منتخب مصر مشاركة 19 لاعبا في انتظار وصول باقي المحترفين إلى معسكر الفراعنة، وذلك قبل الإعلان عن وصول النني وكوكا.

وانتظم الثنائي أحمد حجازي وطارق حامد في مران المنتخب بعد عودته من السعودية.

ومن المنتظر أن ينضم كل من محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد لمعسكر المنتخب.

وأقام منتخب مصر معسكره على فترتين الأولى من 7 إلى 11 نوفمبر والفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر.

ويعود المنتخب للقاهرة يوم 19، عقب خوض ودية بلجيكا.

وبعد استبعاد مرموش أصبحت القائمة تضم 23 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمد عواد (الزمالك).

الدفاع: عمر جابر (الزمالك) - أكرم توفيق (الأهلي) - أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي) - علي جبر (بيراميدز) - أسامة جلال (بيراميدز) - محمود علاء (الاتحاد) - محمد حمدي (بيراميدز) - حسين السيد (المصري).

الوسط: طارق حامد (اتحاد جدة السعودي) - حمدي فتحي (الأهلي) - محمد النني (أرسنال الإنجليزي) - إمام عاشور (الزمالك) - محمود حمادة (فاركو) - محمد مجدي "أفشة" (الأهلي) - طاهر محمد طاهر (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - محمود حسن "تريزيجية" (طرابزون سبور التركي).

الهجوم: أحمد حسن كوكا (ألانيا سبور التركي) -عمر مرموش (فولفسبورج الألماني) - مصطفي محمد (نانت الفرنسي).