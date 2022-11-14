تقارير: بعد اتهام مورينيو له بالخيانة.. كارسدورب يغادر روما برفقة عائلته

الإثنين، 14 نوفمبر 2022 - 00:33

كتب : FilGoal

ريك كارسدورب

رحل ريك كارسدورب برفقة عن روما بعد أيام من إشارة جوزيه مورينيو مدرب الفريق لوجود خائن ضد الفريق.

القصة بدأت بعد تعادل روما مع ساسولو في الدقائق الأخيرة بهدف لكل فريق، هدف تم تسجيله من ناحية كارسدورب.

وقال مورينيو عقب المباراة عبر "دازن": "لقد كان فريقا يريد الفوز ضد خصم صعب ، أنا آسف لأن جهود الفريق قد خانها موقف لاعب واحد غير محترف".

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وأضاف "كان لدي 16 لاعبا وكنت سعيدا بموقف 15 منهم، لكن الجهد الذي بذله الفريق تعرض للخيانة من قبل لاعب بسبب موقف غير مهني. لقد خان الجميع".

وأضاف "لقد أخبرته بالفعل في غرفة تغيير الملابس بالبحث عن ناد جديد في يناير، وهو أمر استثنائي لا أفعله كثيرا لأنني عادة بعد المباريات لا أتحدث مع اللاعبين".

بعض التقارير أشارت إلى أن كارسدورب هو الخائن الذي يتحدث عنه مورينيو.

الحديث تأكد بعد استبعاد مورينيو للاعب من القائمة التي واجهت تورينو ووفقا لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت فإن كارسدورب قد غادر مدينة روما وعاد لموطنه في هولندا برفقة عائلته.

تياجو بينتو المدير الرياضي للنادي تحدث عن الواقعة قائلا: "يجب أن نضع روما ومصالحه فوق الجميع، لقد اتخذنا قرارا هو الأفضل للجميع بالا يتواجد اللاعب هنا".

ونشر كارسدورب صورة عبر حسابه على إنستاجرام لقلبين بلون قميص روما وقلب مكسور ووجه حزين ما يشير إلى جزنه على مغادرة الفريق.

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صاحب الـ27 عاما يلعب ضمن صفوف روما منذ صيف 2020 قادما من فينورد.

وخاض كارسدروب 122 مباراة مع روما وسجل هدفا وحيدا وصنع 13 آخرين.

ويحتل روما المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 26 نقطة.

ريك كارسدورب روما جوزيه مورينيو
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