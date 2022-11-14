جاريدو: صالح جمعة في أفضل حالاته البدنية.. ومتفائل بخوض موسم رائع مع الإسماعيلي

شدد خوان كارلوس جاريدو مدرب الإسماعيلي على تفائله بأن يخوض الفريق موسما رائعا تحت قيادته، ويرى المدرب الإسباني أن صالح جمعة في أفضل حالاته البدنية.

وقال جاريدو عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "بدأنا الإعداد بشكل متأخر ولم يكن هناك انسجام بين اللاعبين، الأهلي كانت الأفضل واستحق الفوز في المباراة الأولى وأعرف أن البعض يتوقع المزيد منا".

واستمر "فترة التوقف الدولي ستكون مناسبة للفريق من أجل الإعداد ومتأكد أننا سنخوض موسم جيد جدا وفي نهاية الأمر سأختار اللاعبين الذين سيكملون الموسم معي حتى الناهية والفرصة متواجدة أمام الجميع".

وتابع "إدارة النادي تبذل قصارى جهدها لبناء فريق جيد وجميع اللاعبين لدي مثل بعضهم لأنني ألعب وفقا للأداء ولي الأسماء".

وأكمل "التدريبات والمباريات هي من تعطيني تحليل جيد للاعبين وأنا لدي فريق جيد جدا ومتفائل وسعيد ولدي الفرصة لأن أرى من الأفضل في الدفاع والوسط والهجوم".

وشدد "باسم مرسي وصالح جمعة لاعبين جيدين جدا ولديهم خبرة كبيرة في الدوري وأنا أعرفهم منذ وقات مضى وللأسف أحدهما أصيب لكنه لعب المباراتين وأنا أثق فيهما وسيعود للفريق مرة أخرى ويؤدي بشكل جيد".

وواصل "صالح جمعة يمتلكم مهارة كبيرة وأنا سعيد أن أراه يتناغم ويلعب مع الفريق بشكل طبي وحالته البدنية جيدة جدا وإصابته كانت قوية ولكنه تعافى ويتدرب بشكل جيد".

وأكمل "نعمل مع صالح بتدريبات منفردة وجماعية وسيكون إضافة كبيرة وخلال أسبوعين أو ثلاثة سيصل لمستوى مميز".

وشدد "عبد الرحمن مجدي لاعب مميز ومحترف ويلعب بشكل جيد مع الفريق وموهبة كبرة وما أراه أنه في مكان جيد ويعرف أن الوقت حان بالنسبة له أن يظهر للجميع أنه متميز وله خصائص كبيرة ومهارة كبيرة، هو لاعب شديد الأهمية ومن أفضل اللاعبين في الدوري المصري".

وتابع "الكل عنده أزمات في جميع جوانب الحياة ولكن المهم أن تنسى كل شيء عندما تدخل أرض الملعب".

وأضاف "منصب مدير الكرة بعد حسني عبد ربه؟ المهم بالنسبة لي أن أفعل ما أفعله وأن أكون المدير مدير فني وأن ألعب كرة القدم والحديث عن مناصب أخرى ليست وظيفتي".

وأردف "الدوري المصري حاليا مستواه أفضل عما كنت هنا سابقا والملاعب مستواها أفضل والدوري أقوى من 7 سنوات ماضية، الآن أصبحت أكثر خبرة في إفريقيا وسعيد جدا بالعمل في مصر".

وأضاف "الأهلي حاليا أقوى من الناحية المالية ومختلف تماما، لقد توليت مسؤوليته في مرحلة انتقالية وكنت مع مجموعة جديدة من اللاعبين مثل رمضان صبحي ولكنه الآن ثابت".

وأتم "أركز جدا مع الإسماعيلي حاليا ولا أركز مع كأس العالم ولكن أنا إسباني وأريد أن تحقق إسبانيا الفوز والأمر صعب في ظل وجود جيل جديد وليس منتخب 2010 وأرى أن الأرجنتين في وجود ميسي والبرازيل وفرنسا هم المرشحين للتتويج باللقب".

وقاد جاريدو الإسماعيلي في مباراتين مع بداية الدوري الحالي وخسر الفريق في كليهما أمام الأهلي وغزل المحلة، بينما تأجلت مباراته ضد فيوتشر في الجولة الثالثة بسبب مشاركة الأخير في كأس الكونفدرالية الإفريقية.