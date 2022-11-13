يوفنتوس أليجري ينهي العام بفوز ممتع على لاتسيو بثلاثية

حقق يوفنتوس الفوز على لاتسيو بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز في الجولة الـ 15 من الدوري الإيطالي.

وسجل أهداف يوفنتوس في المباراة كل من مويس كين وأركاديوش ميليك.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس للنقطة الـ 31 في المركز الثاني بفارق نقطتين عن ميلان صاحب المركز الثاني وبفارق 10 نقاط عن نابولي المتصدر، ليضمن ممثل تورينو إنهاء عام 2022 في المربع الذهبي.

وحقق يوفنتوس فوزه السادس على التوالي في بطولة الدوري الإيطالي بعد فترة من تذبذب المستوى مع بداية الموسم.

التشكيل

بدأ يوفنتوس المباراة بثنائي هجومي مكون من أركاديوش ميليك ومويس كين.

يوفنتوس بدأ المباراة بقوة وكاد ميليك أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة الـ 19 بعدما استلم الكرة بشكل رائع وسدد تسديدة صاروخية مرت بجوار المرمى من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ 43 تقدم مويس كين بالهدف الأول بعد تمريرة رائعة من أدريان رابيو لينفرد بالمرمى ويضع الكرة من فوق الحارس مستغلا خروجه خارج منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني استمرت سيطرة يوفنتوس على المباراة وسط استسلام تام من لاعبي لاتسيو وأضاف كين الهدف الثاني بمتابعة لتسديدة كوستيتش التي تصدى لها حارس المرمى.

وأنهى ميليك ثلاثية يوفنتوس مستغلا عرضية من البديل فيديريكو كييزا داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة في الشباك بقوة.

وسيلعب يوفنتوس مباراته المقبلة ضد كريمونيسي خارج ملعبه يوم 4 يناير في أول جولة عقب نهاية كأس العالم.

بينما سيحل لاتسيو ضيفا على ليتشي في نفس اليوم.